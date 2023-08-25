Все без исключения президенты Украины обманывали русских и Москву – Шувайников

Все президенты Украины с начала обретения независимости играли на потребностях русских в признании их государствообразующей нацией, но каждый раз обманывали. И происходило это при полном попустительстве России, которая теперь вынуждена защищать русских при помощи оружия.

Об этом заявил в эфире «Крым 24» председатель Конгресса русских общин Крыма, экс-депутат республиканского парламента Сергей Шувайников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Специально для передачи нашёл обращение Кравчука осенью 1991 года к русским соотечественникам. Я читаю, и знаете, коробит меня. Его журналисты называли «хитрый лис». Это бывший идеолог Коммунистической партии, как бы такой верный секретарь по идеологии, который обещает на Украине жизнь в мире и согласии: мы все ваши права удовлетворим, мы украинцы и русские веками жили на Украине в мире дружбе, нас объединяет совместно пролитая кровь, общее горе, общие радости. Будем же достойны наших мудрых предков, построим независимую Украину, как общий дом. И что вместо этого?», – указал политик.

Он подчеркнул, что вся идеология, на которую стали тратить средства Европа и особенно Соединённые Штаты, которые 95 млрд долларов, они сами об этом говорили, отдали на идеологию, чтобы возродить нездоровое бандеровское националистическое начало, не демократическое, как обещали. И все это видели, кто до 2014 года работал.

«И мы, русские организации Крыма, в те годы всё это видели и говорили, обращаясь к России, к русским либеральным политикам при Ельцине, да даже и при Путине, при украинской аннексии Крыма. Мы говорили: не верьте им, помогайте русским, нас 12 млн было в 1991 году. А сейчас этих русских и их детей оболванили за эти деньги, превратили в украинцев, и вот, сейчас получается русские убивают русских, потому что они борются за «незалежность», они ненавидят русских. Это состояние гражданской войны. Поэтому, если говорить о символах независимости, то я бы символ построил такой, как в 1945-46 годах в Киеве на Майдане, как сейчас называется площадь Калинина, где висели все предатели на виселицах, и тысячи людей видели этих предателей. А марку бы выпустил в виде Зеленского с листочками марихуаны и листьями коки и с выпученными глазами, чтобы её покупали в Соединённых Штатах, за рубежом, за большие деньги на восстановление Украины», – подчеркнул Шувайников.

По его словам, российские политики от этого отмахивались и предпочитали верить сменяющим друг друга президентам, которые приходили к власти на пророссийских лозунгах.

«Россия проспала всё, она не хотела работать. Я был на открытии Русского культурного центра в Киеве и помню, как все довольно пожимали руки, беседовали, братья, все эти разговоры. Простите, но я не верю украинским политикам. С начала 90-х годов, если бы не было этой европейскости, а только западные области в Европу хотели и мечтали, 12 млн русских Украины и почти 2 млн русских Крыма не верили украинским политикам. Начиная с того закона, который приняли ещё в советское время «об украинской мове», которая одна государственная. Мы не верили и восстановили Республику. Когда случился ГКЧП, опять обманули, написали, будет новый союзный договор, мы будем независимыми. Люди поверили, что что-то станет лучше экономически, а потом, когда развалили союз, в Крыму вообще не поверили. И эта цифра 52% за незалежность Украины – она натянутая. Крымчане были против!», – заявил Шувайников.

«Мы все эти годы украинской аннексии были против украинской политики. Но, тем не менее, мы надеялись, придёт политик, которому поверим. Ведь Кравчук с этим обращением, он же подкупал русских. Вот эта листовка, я её храню. Потом появился господин или пан уже Кучма, у меня плакаты в офисе организации лежат: мы поломаем заборы между Россией и Украиной! Мы дадим русскому языку статус государственного! А потом книжка «Украина не Россия», и главное – продвигать украинскую мову. Мы, русские организации, категорически были против политики того же Януковича, за что меня критиковали, оскорбляли. Будучи депутатом Крыма, и вообще, как общественной деятель, говорил – не верьте ему, он тоже обманывает. Когда он приезжал сюда, тут его принимали, как почетного члена Русской общины Крыма. А я написал, что это ложь, потому что он говорил одно в Москве, а потом ехал к западным журналистам и там говорил: мы собираемся вступить в НАТО. Так же, как и про русских», – заключил политик.