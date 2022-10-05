Все ближе к границам России: британское ПВО уже в Польше, а ракеты малой дальности StarStreak – на Украине

05.10.2022  10:34 (Мск), Варшава
Никита Еременко.  
Просмотров: 664
 
Tехнологии, Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Украина
Новости Украины

Великобритания планирует продолжить развертывание системы противоракетной обороны Sky Sabre в Польше.

Об этом заявил министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес, сообщает польский государственный телеканал TVP.

Великобритания планирует продолжить развертывание системы противоракетной обороны Sky Sabre в Польше. Об этом заявил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Министр рассказал журналистам об этом плане во время визита в польский город Замостье.

“Мы решили продолжить развертывание наших зенитных комплексов средней дальности, чтобы гарантировать, что Польша не будет в опасности, помогая Украине”.

Он не сказал, как долго продлится развертывание.

В свою очередь, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что что развертывание британских ПВО в Польше продлится чуть более шести месяцев.

По словам польского министра, этот шаг является “частью модернизации активов НАТО в Польше и других странах региона, направленной на сдерживание возможной российской агрессии”.

Напомним, британская армия получила новую зенитную систему Sky Sabre в конце 2021 года в качестве замены ракетам Rapier, которые использовались с 1970-х годов.

Ранее Британия начала поставки Украине ракет малой дальности StarStreak. Машины Stormer запускают 17 высокоскоростных зенитных ракет Starstreak, способных уничтожать самолеты и вертолеты.

Starstreak является самой передовой британской переносной ракетной системой. По данным издания The Times, ракеты имеют лазерную наводку и разделены на три дротика, дальность действия которых составляет до семи километров.

Газета отмечает, что 13,5-тонными машинами Stormer легче управлять, и украинские силы смогут “двигаться к месту назначения со скоростью 50 миль в час и запустить ракеты”.

В машине работает экипаж из трех человек — водитель, командир и стрелок.

Источники сообщили изданию The Sun, что “несколько Stormer” было переброшено на Украину на транспортных самолетах C-17 вместе со 120 бронетранспортерами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть