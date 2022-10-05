Все ближе к границам России: британское ПВО уже в Польше, а ракеты малой дальности StarStreak – на Украине

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Новости Украины

Великобритания планирует продолжить развертывание системы противоракетной обороны Sky Sabre в Польше.

Об этом заявил министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес, сообщает польский государственный телеканал TVP.

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Министр рассказал журналистам об этом плане во время визита в польский город Замостье.

“Мы решили продолжить развертывание наших зенитных комплексов средней дальности, чтобы гарантировать, что Польша не будет в опасности, помогая Украине”.

Он не сказал, как долго продлится развертывание.

В свою очередь, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что что развертывание британских ПВО в Польше продлится чуть более шести месяцев.

По словам польского министра, этот шаг является “частью модернизации активов НАТО в Польше и других странах региона, направленной на сдерживание возможной российской агрессии”.

Напомним, британская армия получила новую зенитную систему Sky Sabre в конце 2021 года в качестве замены ракетам Rapier, которые использовались с 1970-х годов.

Ранее Британия начала поставки Украине ракет малой дальности StarStreak. Машины Stormer запускают 17 высокоскоростных зенитных ракет Starstreak, способных уничтожать самолеты и вертолеты.

Starstreak является самой передовой британской переносной ракетной системой. По данным издания The Times, ракеты имеют лазерную наводку и разделены на три дротика, дальность действия которых составляет до семи километров.

Газета отмечает, что 13,5-тонными машинами Stormer легче управлять, и украинские силы смогут “двигаться к месту назначения со скоростью 50 миль в час и запустить ракеты”.

В машине работает экипаж из трех человек — водитель, командир и стрелок.

Источники сообщили изданию The Sun, что “несколько Stormer” было переброшено на Украину на транспортных самолетах C-17 вместе со 120 бронетранспортерами.