Все больше европейских стран отказываются финансировать Украину

Европейские страны одна за другой отказываются продолжать финансировать Украину и американский ВПК.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прямо говорится о том, что у нас дыра, что и в этом году расходы превышают потенциальные доходы, как минимум на несколько миллиардов долларов, а в следующем году это будет еще больше. Войну на чужие деньги выиграть невозможно. И бесконечно вести такую войну, если у тебя нет экономического и финансового запаса прочности, это становится авантюрой . И рано или поздно происходит столкновение с реальностью», – сказал Золотарев.

«Уже две недели прошло после того, как Трамп свой гениальный план огласил, и что, европейцы нам что-то дали? Я вижу, что наоборот, они не спешат расчехляться, оплачивать эти заказы. И ряд стран, Италия, Испания, Чехия, Франция прямо заявили о том, что мы не хотим финансировать американский ВПК, у нас свой есть. Это, по-моему, более чем прозрачный намек на то, что инициатива Трампа не нашла отклика.

Это уже не 22, не 23 год, когда деньги находили и давали. Но сейчас ситуация такова, что своя рубашка ближе к телу, и отдавать деньги европейских налогоплательщиков. Допустим, же Германия, что мы видим? По предыдущему году – 8 миллиардов на поддержку Украины. В этом году – в два раза меньше. Ну что, что дополнительный? Глядя в глаза Мерца, не вижу ни малейшего желания увеличить эту сумму. У него хватает экономических и финансовых проблем, чтобы изыскивать еще недостающие миллиарды для обеспечения возможности Украины продолжать войну», – резюмировал он.