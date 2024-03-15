Все больше граждан Черногории хотят выхода страны из НАТО

Алексей Топоров.  
15.03.2024 22:57
  (Мск) , Подгорица
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Черногория


Число черногорцев, желающих, чтобы их страна покинула Североатлантический альянс, за год выросло на 12%.

На это указывает годичный Отчет НАТО, цитируемый СМИ Черногории, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Число черногорцев, желающих, чтобы их страна покинула Североатлантический альянс, за год выросло на 12%....

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Согласно Отчету, 44 процента граждан Черногории проголосовали бы за выход Черногории из НАТО, а 46 процентов проголосовали бы за то, чтобы страна осталась в Альянсе.

По сравнению с предыдущим отчетом число желающих покинуть НАТО выросло на 12 процентов, а число сторонников нахождения в Альянсе сократилось на два процента. При этом 46 процентов респондентов считают, что принадлежность к НАТО снижает вероятность нападения иностранного государства на Черногорию, но  33 процента считают, что это не так.

Согласно тому же Отчету, в прошлом году Черногория выделила на оборону 106 миллионов евро, что на 24 миллиона больше, чем годом ранее. В среднем страна тратит на оборону 128 долларов на душу населения.

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