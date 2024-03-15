Все больше граждан Черногории хотят выхода страны из НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Число черногорцев, желающих, чтобы их страна покинула Североатлантический альянс, за год выросло на 12%.

На это указывает годичный Отчет НАТО, цитируемый СМИ Черногории, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Согласно Отчету, 44 процента граждан Черногории проголосовали бы за выход Черногории из НАТО, а 46 процентов проголосовали бы за то, чтобы страна осталась в Альянсе.

По сравнению с предыдущим отчетом число желающих покинуть НАТО выросло на 12 процентов, а число сторонников нахождения в Альянсе сократилось на два процента. При этом 46 процентов респондентов считают, что принадлежность к НАТО снижает вероятность нападения иностранного государства на Черногорию, но 33 процента считают, что это не так.

Согласно тому же Отчету, в прошлом году Черногория выделила на оборону 106 миллионов евро, что на 24 миллиона больше, чем годом ранее. В среднем страна тратит на оборону 128 долларов на душу населения.