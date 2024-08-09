Все больше украинцев согласны обменять территории на мир – киевский социолог

Анатолий Лапин.  
09.08.2024 12:55
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Россия, Социология, Украина


После провального контрнаступления прошлого года стал расти процент украинцев, которые готовы уступить территории в обмен на мир.

Об этом в эфире видеоблога бежавшего из России пропагандиста Евгения Киселева заявил социолог, гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После провального контрнаступления прошлого года стал расти процент украинцев, которые готовы уступить территории в...

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«Вопрос, который мы абстрактно задаем, вообще готовы ли украинцы к потере территорий, обменять мир на некоторые территории, без указания, какие территории, эта цифра была очень небольшой до осени 23-го года. И вот, уже осенью, после контрнаступления, которое не оправдало надежды, и после того, как в течение многих месяцев Украина не получала оружие, уровень пессимизма и общий настрой стали падать. Готовность к переговорам увеличилась.

Сейчас приблизительно треть готова вести переговоры с условием, что при этом мы отдадим часть территории… Речь  не идет о том, что мы согласны с тем, что эти территории – территория России, а просто о том, что вопрос замораживается и откладывается, и дальше решается дипломатическим путем», – заявил Паниотто.

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