Все больше украинцев согласны обменять территории на мир – киевский социолог

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После провального контрнаступления прошлого года стал расти процент украинцев, которые готовы уступить территории в обмен на мир.

Об этом в эфире видеоблога бежавшего из России пропагандиста Евгения Киселева заявил социолог, гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос, который мы абстрактно задаем, вообще готовы ли украинцы к потере территорий, обменять мир на некоторые территории, без указания, какие территории, эта цифра была очень небольшой до осени 23-го года. И вот, уже осенью, после контрнаступления, которое не оправдало надежды, и после того, как в течение многих месяцев Украина не получала оружие, уровень пессимизма и общий настрой стали падать. Готовность к переговорам увеличилась. Сейчас приблизительно треть готова вести переговоры с условием, что при этом мы отдадим часть территории… Речь не идет о том, что мы согласны с тем, что эти территории – территория России, а просто о том, что вопрос замораживается и откладывается, и дальше решается дипломатическим путем», – заявил Паниотто.