Строитель АЭС опроверг белорусского министра: «Всё брехня!»

14.04.2020, Москва, Елена Острякова

Россиянин Константин Растягаев, приехавший работать на Белорусскую АЭС, опроверг информацию властей Минска о том, что он и его товарищи заражены коронавирусом.

Свое видеообращение Растягаев выложил в Интернете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приехали мы в Белоруссию 27 числа. Отработали неделю, все нормально. Потом нас по каким-то непонятным причинам отправили на карантин на квартиры. Три дня мы были на самоизоляции. В час ночи врываются к нам люди в масках, с ментами: «Хватай мешки – вокзал – поехали». Привозят непонятно куда, ничего толком не объясняя, закрывают в палату на 4 человека. Держат тут.

Взяли повторный анализ – отрицательный. Взяли еще один – отрицательный. Мы с пацанами, кто тут лежит, ни у кого ни температуры, ни кашля, никаких симптомов нету. Никаких анализов нам не показывают, ничего не делают. Для чего нас держат – вообще непонятно. Читаем в Интернете информацию, что мы привезли в Белоруссию вирус, уже тут помираем. Никому не верьте – все это брехня», – заявил Растягаев.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, известный своими националистическими взглядами, в интервью оппозиционному СМИ заявил, что Россия скрыла реальную статистику по заражениям коронавирусом в Нижнем Тагиле. В результате прибывшие из этого города на БелАЭС 15 специалистов завезли COVID в Белоруссию.

Сейчас на строительстве БелАЭС госпитализировано уже 100 человек.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту поколения 3+ и на средства российского кредита.