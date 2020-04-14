14.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Медицина, Происшествия, Россия
Просмотров:

Строитель АЭС опроверг белорусского министра: «Всё брехня!»




Россиянин Константин Растягаев, приехавший работать на Белорусскую АЭС, опроверг информацию властей Минска о том, что он и его товарищи заражены коронавирусом.

Свое видеообращение Растягаев выложил в Интернете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Приехали мы в Белоруссию 27 числа. Отработали неделю, все нормально. Потом нас по каким-то непонятным причинам отправили на карантин на квартиры. Три дня мы были на самоизоляции. В час ночи врываются к нам люди в масках, с ментами: «Хватай мешки – вокзал – поехали». Привозят непонятно куда, ничего толком не объясняя, закрывают в палату на 4 человека. Держат тут.

Взяли повторный анализ – отрицательный. Взяли еще один – отрицательный. Мы с пацанами, кто тут лежит, ни у кого ни температуры, ни кашля, никаких симптомов нету. Никаких анализов нам не показывают, ничего не делают. Для чего нас держат – вообще непонятно. Читаем в Интернете информацию, что мы привезли в Белоруссию вирус, уже тут помираем. Никому не верьте – все это брехня», – заявил Растягаев.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, известный своими националистическими взглядами, в интервью оппозиционному СМИ заявил, что Россия скрыла реальную статистику по заражениям коронавирусом в Нижнем Тагиле. В результате прибывшие из этого города на БелАЭС 15 специалистов завезли COVID в Белоруссию.

Сейчас на строительстве БелАЭС госпитализировано уже 100 человек.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту поколения 3+ и на средства российского кредита.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть