«Все будет хорошо, но не у всех»: Госдума собирается на срочное заседание

11.07.2022  13:53 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня


Ушедшая на прошлой неделе на каникулы, Госдума РФ 15 июля соберется на внеочередное заседание.

Его повестка была утверждена сегодня на Совете Госдумы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ушедшая на прошлой неделе на каникулы, Госдума РФ 15 июля соберется на внеочередное заседание....

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В повестку включено более 60 вопросов. Они будут касаться содействия органам внутренних дел в противодействии мошенническим схемам, безопасности критической информационной инфраструктуры, изменений в Уголовном кодексе и антимонопольном законодательстве.

Глава фракции «Единой России» Владимир Васильев сказал, что «необходимо, чтобы процессы, происходящие сейчас, получили правовое реагирование».

Коммунист Николай Коломейцев признался, что «сам не понял», зачем собирают депутатов.

«Все будет хорошо. Но не у всех», – заявил он журналистам.

Политолог Максим Жаров выдвинул версию, что Госдума отправит в отставку главу Счетной палаты либерала Алексея Кудрина. Однако в окружении Кудрина эти слухи опровергли.

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