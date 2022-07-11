«Все будет хорошо, но не у всех»: Госдума собирается на срочное заседание

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Ушедшая на прошлой неделе на каникулы, Госдума РФ 15 июля соберется на внеочередное заседание.

Его повестка была утверждена сегодня на Совете Госдумы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В повестку включено более 60 вопросов. Они будут касаться содействия органам внутренних дел в противодействии мошенническим схемам, безопасности критической информационной инфраструктуры, изменений в Уголовном кодексе и антимонопольном законодательстве.

Глава фракции «Единой России» Владимир Васильев сказал, что «необходимо, чтобы процессы, происходящие сейчас, получили правовое реагирование».

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Политолог Максим Жаров выдвинул версию, что Госдума отправит в отставку главу Счетной палаты либерала Алексея Кудрина. Однако в окружении Кудрина эти слухи опровергли.