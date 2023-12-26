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Намерения украинского руководства призвать в армию полмиллиона человек – это бредовая идея Зеленского. В войска призывают мужчин, которым под 50 лет, а все, чему их учат – это то, каким концом пистолета целиться во врага.

Об этом в эфире видеоблога Reshare заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они хотят создать армию, которая будет больше численного состава армии США. Как ты думаешь, это выполнимо? Я так не думаю. Ты знаешь, откуда они собираются их взять? Соединенные Штаты изо всех сил стараются содержать армию численностью 472 тысячи человек, а у нас 340 миллионов человек. На Украине будет где-то 12 миллионов человек. Как они собираются это сделать? Я имею в виду, что страна настолько мала, что теперь стоит задача выйти на улицу, собрать стариков вроде меня – и заставить их работать. Сейчас появилось множество видеороликов с парнями, которым, знаете ли, под 40-50 лет, 60-летние, которые были вынуждены записаться в армию, чтобы им выдали форму. Я думаю, их учили каким концом пистолета целиться во врага – вот примерно и все. У них нет квалификации, чтобы что-то делать, так что это бредовое, сумасшедшее решение Зеленского», – заявил Джонсон.