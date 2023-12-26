Все, чему учат пожилых солдат ВСУ – это каким концом стреляет пистолет – аналитик ЦРУ

Анатолий Лапин.  
26.12.2023 18:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 392
 
Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Намерения украинского руководства призвать в армию полмиллиона человек – это бредовая идея Зеленского. В войска призывают мужчин, которым под 50 лет, а все, чему их учат – это то, каким концом пистолета целиться во врага.

Об этом в эфире видеоблога Reshare заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Намерения украинского руководства призвать в армию полмиллиона человек – это бредовая идея Зеленского. В...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Они хотят создать армию, которая будет больше численного состава армии США. Как ты думаешь, это выполнимо? Я так не думаю. Ты знаешь, откуда они собираются их взять? Соединенные Штаты изо всех сил стараются содержать армию численностью 472 тысячи человек, а у нас 340 миллионов человек.

На Украине будет где-то 12 миллионов человек. Как они собираются это сделать? Я имею в виду, что страна настолько мала, что теперь стоит задача выйти на улицу, собрать стариков вроде меня – и заставить их работать. Сейчас появилось множество видеороликов с парнями, которым, знаете ли, под 40-50 лет, 60-летние, которые были вынуждены записаться в армию, чтобы им выдали форму.

Я думаю, их учили каким концом пистолета целиться во врага – вот примерно и все. У них нет квалификации, чтобы что-то делать, так что это бредовое, сумасшедшее решение Зеленского», – заявил Джонсон.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть