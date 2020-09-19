«Все, что обещает Зеленский, он делает»

19.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Война на Донбассе должна завершиться при каденции действующего президента Владимира Зеленского. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Ермак отметил, что Зеленский ведет «непростые» переговоры, и один из результатов – перемирие, которое, по его мнению, продолжается уже порядка семи недель.

«Мы находимся не в прямых переговорах, мы находимся в двух форматах – это «Минский формат» и это «Нормандский формат». Я думаю, что все украинцы уже привыкли, что все, что обещает президент Зеленский, он делает. Потому у меня нет никакого сомнения, что на протяжении своей каденции президент Зеленский закончит эту войну. Не так давно состоялась встреча политических советников в Берлине, о которой я уверен, вы знаете. Мы находимся в тяжелых переговорах, не буду скрывать, но есть очень серьезная, я считаю, украинская победа – мы имеем седьмую неделю режима тишины», – заявил Ермак.

Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Кремль не видит необходимости новой встречи президентов Нормандской четверки, поскольку Украина не выполняет договоренности, достигнутые на прошлом саммите.

Накануне донецкий композитор Владимир Скобцов рассказал «ПолитНавигатору», что, несмотря на перемирие, убийства жителей и защитников республик Донбасса продолжаются.

«Охотятся снайперы. И люди, которые живут на окраине Донецка…когда гуляют, там, по Октябрьскому, это район такой, ближе к аэропорту, пули снайпера прилетают рядом где-то…Очень много с той стороны наемников, много людей, которые приезжают сюда на сафари. Это поляки, это темнокожие, их очень много, это расизм, только, так сказать, черный, а также другие, прибалты… Вот всё, что можно собрать, – они приезжают сюда поохотиться. На кого? На стариков в основном…

Сидят парни в окопах, за совершенно нищенскую зарплату, часто с задержкой ротации. Они сидят под обстрелами, если нет таких обстрелов, из тяжелой артиллерии, то снайперы работают. То есть, продолжают гибнуть люди, продолжают», – рассказал Скобцов.