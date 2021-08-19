Все, что придумывает Зеленский, только портит его имидж – политолог о репетиции парада

Все, что придумывает Зеленский, только портит его имидж – политолог о репетиции парадаНовости Украины
Репетиция парада на День независимости Украины, из-за которой вчера вечером движение в центре Киева перекрывали и люди стояли в пробках, ударит по имиджу Зеленского.
Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.
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«Репетиция парада, во время которой перекрывали движение в Киеве и образовались пробки, вызвала ожидаемо негативную реакцию киевлян. О ней люди много писали в соцсетях, что они думают.
Даже в Советском Союзе, когда проводили репетиции парадов, делали это ночью и в каких-то специально выделенных для этого районах, чтобы не мешать людям. Здесь об этом совершенно не подумали.
Это удар, в первую очередь, по репутации Зеленского и его окружения. Многие его начинания просто множатся на ноль, и вместо позитива приносят ему имиджевый негатив. Очень часто на них происходит что-то, что затрагивает интересы огромного количества людей, люди страдают от этого», – сказал политолог.
Спасибо!
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