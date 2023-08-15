Все заявления экстремистского меджлиса продиктованы Госдепом США с начала 90-х годов, когда была сделана ставка на крымских татар для вывода Крыма из-под влияния России. Отсюда и обещания выселить всех русских после захвата Крыма, и подстрекательство на повреждение автомобилей с символикой спецоперации.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», советник врио главы Херсонской области, зампред общественной организации «Къырым бирлиги» Рустем Ниметуллаев напомнил, что всегда на переизбрании курултая и меджлиса присутствовали представители посольства США.

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«Что они делают на крымско-татарском народном собрании? У них задача – распределение финансов, которые шли от Госдепа. Нам же понятно, кто их курирует. И от кого они выдают свои послания. Если они завтра перестанут их выдавать, то мы их найдём – либо случайно попавшими в аварию, либо кто-то будет повешен. Потому что они 25 лет существовали, они жили за счёт их средств, и между собой-это кучка людей повязана, и они остановиться не могут. Ну, от этого пятно ложится на крымско-татарский народ», – подчеркнул Ниметуллаев в эфире «Крым 24».

Планы выселить из Крыма 800 тысяч человек и засеять его коноплёй, озвученные представительницей Зеленского в несуществующей Автономной Республике Крым Тамилой Ташевой, являются прямым следствием американской политики.

«Я вам скажу так, что другой продукт они людям предложить не могут, потому что в самой Украине на сегодняшний день разруха – это страна, которая должна всему миру. От своей националистической идеи и того, что легли под весь западный мир, они разрушили свою государственность. Что они могут предложить? Строить дороги, больницы, детские садики, школы? На новых территориях все видно, они 9 лет там управляли всей этой грядкой. Там, чтобы вы понимали – ни одного дома, ни одного социального объекта ими не построено. И если говорить откровенно, что все до единого – мы им враги. Вот, все жители Крыма – им враги, они выбирать не будут, кто участвовал в строительстве Крыма, был служащим или нет – мы все для них враги до единого. И в них эта ненависть сидит. Они сегодня настолько жестокие, что поверьте мне, если бы у них была такая возможность, то и оставшихся здесь родственников они бы тоже бросили в подвалы, если бы сюда вернулись», – убежден Ниметуллаев.

Советник главы Крыма Рефат Дердаров добавил, что вне публичной риторики у сторонников меджлиса вполне прозаичные желания.

«Они все взрослые, пожилые люди. Я знаю нескольких, которым все равно, они без рода, без племени. Но есть те, кто реально любит Крым. И они хотят умереть, чтобы их похоронили в Крыму, даже ко мне обращались, что если такое случится, сможешь помочь? Я говорю, да, смогу, в трёхлитровой банке. Вы же там Европу поддерживаете, вперёд. Поэтому, я думаю, что все равно народ наш этих людей запомнит. И через что они заставили пройти, когда дружба в 80-х при возвращении в Крым ими же была раздроблена. Их митинги с одними и теми же лозунгами, и требованием снести Ленина, а потом сами же ходили к тому же Януковичу, к тому же Ющенко. В итоге для народа ничего не взяли, ничего не сделали. Так хотя бы сегодня не дергали», – заключил Дердаров.