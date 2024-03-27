Все действия Запада против РФ оборачиваются в пользу Москвы – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
27.03.2024 16:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Приближается время больших переговоров между Россией и Западом об окончании войны, однако Украина в них участвовать уже не будет.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Приближается время больших переговоров между Россией и Западом об окончании войны, однако Украина в...

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«Сейчас начнут вести тайные переговоры – что, как, где реально выгорит. Я так понимаю, РФ будет требовать переговоров только со Штатами на уровне стратегического ядерного сдерживания. Переговоры уже в рамках большой войны.

Потом, РФ будет вести переговоры с ЕС по рамкам континентальной войны. А переговоры с Украиной у них уже отпали», – сказал Стариков.

Он пожаловался, что в этой войне все направленные на Россию действия оборачиваются против её врагов.

«Так-то раньше Путин говорил, что можно с Киевом говорить, а после этого теракта они это отбросили.

Такое впечатление, что в этой войне все действия, которые идут на РФ, они переворачивают, и используют как в айкидо – кинетическую энергию используют на себя. И это всегда необходимо понимать, чтобы предпринимать какие-то действия», – подытожил эксперт.

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