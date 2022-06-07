«Все для Победы»: в Москве запустили портал для поддержки военных ЛДНР

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В Москве начинает работу портал «Все для Победы», в рамках которого стартовал благотворительный фонд, собирающий средства в поддержку воинских подразделений республик Донбасса.

Об этом рассказали участники презентации в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем дальше мы продвигаемся в освобождённые территории, тем больше понимаем, как велика потребность в помощи мобилизованным бойцам Народной милиции ДНР и ЛНР. Мы не смогли пройти мимо, собрались вместе, решили объединить наши усилия и уже за это время получили сотни обращений, а также десятки «коптеров». Ребятам нужны не только «коптеры», но и бронежилеты, и каски, и форма, и медицинские принадлежности, и генераторы. Мы подготовили портал, где каждый, кто имеет возможность помочь ребятам на передовой, может это сделать. За это время с нашей прошлой встречи мы подготовили портал «победа.онф.ру». Что это дает? Каждый теперь кто хочет и имеет возможность помочь ребятам на передовой, может это сделать. Огромное спасибо нашим партнерам, которые предоставили банковский сервис для этого. Это очень просто там есть QR код, там есть все возможные платежные системы, через которые можно пожертвовать. Я хочу обратить внимание та то, что все сборы персонализированы. Мы не собираем деньги ни в какую кубышку, то есть это собирают военкоры, публичные личности», – сообщил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

Известный российский боксер Денис Лебедев отметил, что все очень прозрачно, и каждый может отследить, куда идут средства

«У нас сегодня, так сложилось, люди готовы помочь, но очень часто относятся к этому с недоверием. Сейчас благодаря «победа.онф.ру» это можно легко проверить, куда пошло, отследить, это очень важно», – отметил Лебедев

Представитель банка партнера Мигель Маркарянц рассказал, что скоро появятся карты, которые смогут заказать все жители РФ, а 10% прибыли банк будет перечислять в фонд.

«В рамках запуска портала мы реализовали возможность по всем зарплатным картам, которые выпущены и находятся в руках у наших клиентов, 10% от прибыли, который банк получает, мы будем собирать прибыль по операциям, по картам, будем консолидировать и переводить их в фонд. Кроме этого в ближайшее время появится специальная карта, которую сможет заказать каждый житель страны, получить ее, и по этим картам также 10% от прибыли, получаемой по операциям по картам, банк будет переводить в фонд на те нужды, о которых сегодня уже говорили. Дело каждого, мы не претендуем на доходы наших клиентов, эта часть прибыли, которая будет переводиться в фонд», – рассказал Маркарянц.

Михаил Кузнецов также добавил, что всю техническую часть: перевозки через границу, доставки, портал берет на себя.

«Это персональная история для каждого, каждый, кто готов и хочет нам помочь. Мы понимаем потребности, просто мы облегчаем все. Это законные платежи, это доставка, мы все доставим, все перевезем, договоримся перевезем через границу. То есть всю техническую часть мы возьмем на себя. Главное, чтобы максимальное количество людей подключилось к этому», – заключил Кузнецов.