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Киевское руководство наплевательски отнеслось к тысячам погибших на войне бандеровцев, сначала более чем на год оставив их без захоронения, а теперь решив установить главное «Национальное кладбище» в далёкой деревне.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила депутат и сумасшедшая русофобка Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно парламент принял чрезвычайно важное решение о создании Национального военного кладбища. И мы проголосовали за то, чтобы оно было расположено в Быковне. Тогда все фракции выступили с тем, как это символично, чтобы в Быковнянском лесу, где покоится прах и останки замученных сталинским режимом, рядом находили свой вечный покой герои и героини, которых замучил путинский режим», – сказала Геращенко.

Она подчеркнула, что уже более полугода различные структуры затягивают выделение Быковни под кладбище, оставляя тысячи бандеровцев без могилы, и, в конце концов, место захоронения решили перенести в далёкую деревню.

«Сегодня речь идет о тысячах погибших, чей прах находится в урнах дома у их родных или находится в крематориях на месте временного хранения. Особенно драматично это для тех семей, которые представляют оккупированные территории, для семей «Азова», для семей защитников Мариуполя, которые потеряли родного человека, потеряли свой дом и потеряли временно родной город, и сегодня они не имеют возможности похоронить останки, тело, прах своих родных. Речь идет о тысячах людей. Но какой позор, друзья, закон мы с вами проголосовали в мае месяце, он до сих пор не подписан. И правительство начало странные танцы на костях и на днях приняло решение о том, что теперь военный мемориал будет находиться в Гатном, не учитывая мнение семей погибших», – возмутилась депутат.

Геращенко потребовала, разместить кладбище неонацистов «в доступном и знаковом месте» – так, чтобы туда на поклон можно было водить детей и иностранных гостей.

«Извините, но поминовение наших погибших должно стать обязательным местом поклонения для каждой международной делегации. Каждая международная делегация, каждый ученик, каждый студент, каждый украинец должны идти на этот мемориал и кланяться памяти погибших. И когда дело доходит до Быковни, это понятное место, как Арлингтонское кладбище находится в Вашингтоне, а не где-то за тридевять земель», – подытожила она.