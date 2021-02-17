«Все достаточно примитивно». Путин объяснил, чьим проектом является «Украина»

17.02.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Украина является геополитическим проектом Запада, поэтому в ее отношении применяются двойные стандарты.

Об этом сегодня на встрече с лидерами парламентских фракций заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите на Украине взяли и два ведущих телеканала прихлопнули – и все. Одним росчерком пера. И все молчат. А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Как это можно комментировать? Никак. Это использование инструментов для достижения своих собственных геополитических целей. В том числе это касается и Украины.

Почему все так крутится вокруг «Северного потока-2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект «Украина». Все достаточно примитивно. Мы это давно понимаем», – сказал Путин.