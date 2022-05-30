Все эмигранты из постсоветских стран попадают на Западе под дискриминацию – как русские

Страны, которые входили в лагерь СССР и имели репутацию передовых советских республик, сегодня полностью угробили своё здравоохранение.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Чехословакии, когда мы были вместе, там был достаточно высокий уровень здравоохранения. То, что они используют ветеринарные препараты – это от безысходности. Они доруководились, как наша Прибалтика бывшая. Она была вывеской нашей страны. Все считали, что в Прибалтике жить хорошо, и так действительно было. Сейчас эти квазистраны, потому что странами их называть нельзя, не имеющие даже элементарного здравоохранения», – констатировал Онищенко.

Он обратил внимание на то, что специалисты, приезжающие из постсоветских стран, трудоустраиваются в РФ на менее низкие должности, чем по своей квалификации, а выехавшие на Запад, ко всему этому – испытывают дискриминацию, как и все русские.

«Когда-то Украина была в составе СССР одной из самых образованных, с высоким интеллектом, республик, 50 миллионов было. Сегодня, когда мы разошлись, 3 миллиона украинцев, которые у нас работали, они были и с высшим образованием, но кто смог устроиться, получить гражданство, вид на жительство, врачи, педагоги, они работали у нас.

Но большинство из 3-х миллионов, люди с высшим образованием, работали сиделками, на подъёмных работах в медицинских учреждениях. Если врач, то она медсестрой, в лучшем случае, устраивалась. Та страна, которая не защищает, и те люди, которые уехали из своей страны, они в этом поколении не будут иметь той защиты, потому что мои права как гражданина защищает моё государство. Другого механизма нет.

И сегодня те, кто уехали в ту же Германию, не только сейчас, а и тогда, они испытывают дискриминацию, потому что мракобесие, которое разогнали против российского государства, а значит и русских. Там, на Западе все русские, начиная от киргизов, представителей Центральной Азии, всех наших 136 национальностей, которые живут на территории РФ, все мы для них русские, и ко всем идёт предвзятое отношение», – рассказал академик.