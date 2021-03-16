«Все это уже было». Старшее поколение не пропустило навальнистов

16.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Пока в российском политикуме остаются люди, которые помнят грандиозную катастрофу развала СССР, вероятность реванша прозападных либералов в стране нулевая.

Об этом на заседании временной комиссии Совета Федерации РФ по защите государственной целостности заявил первый замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слава богу, что мы все, кто помнит развал Союза, ещё не ушли. Молодежь об этом уже не знает. Всё это уже было в конце 80-х годов – недовольство, выходы на улицы, 100-тысячный митинг в Лужниках, где Борис Николаевич Ельцин призывал отказаться от номенклатуры, бороться с коррупционерами. Всё это привело к распаду великой страны», – напомнил Джабаров.

«Если сейчас мы допустим повторение, мы то же самое получим. Но я надеюсь, что сейчас мы точно не пропустим этого. Они немного поторопились, надо было чуть подождать, чтобы и мы сошли с политической арены», – добавил политик.