Все герои – «СВОи»: защитники страны получат электронные удостоверения ветерана боевых действий

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российских ветеранов войн лишают ненужных бюрократических процедур. Это стало возможным благодаря совместной инициативе Минобороны РФ и Промсвязьбанка.

Для участников боевых действий выпускают специальную карту «СВОи», которая в этом году станет официальным документом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Она заменит собой удостоверение и будет аккумулировать всю информацию о владельце, необходимую для получения льгот и положенных «бонусов». Среди них – повышенный кэшбек, бесплатные денежные переводы в другие банки, бесплатное посещение государственных музеев и многое другое.

Положительно оценивают инициативу и эксперты. Так, по мнению доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, члена Высшего Совета движения «Сильная Россия» Натальи Огановой, инициатива Минобороны и ПСБ поможет облегчить жизнь как самим ветеранам, так и членам их семей.

«Данная карта, по сути, является электронным удостоверением ветерана боевых действий. То есть, содержит информацию о военнослужащем, бывшем военнослужащем и членах его семьи. Те лица, которые попадают в этот список, будут иметь право на тот ряд льгот, которое устанавливает государство. Поскольку социальная поддержка военнослужащих и членов их семей, а также ветеранов боевых действий – это сейчас отдельная социальная программа, плюс дальнейшая реабилитация, плюс получение новых профессиональных навыков, – я думаю, что такой реестр ветеранов боевых действий поможет, как минимум, упорядочить на определенном уровне желающих воспользоваться имеющимися льготами… Так будет проще ориентироваться в мире социальных услуг. Это – идея хорошая, которая направлена на то, чтобы облегчить жизнь и членам семей, и ветеранам, и давать всевозможную информацию и помощь, что говорится, в один «клик», – отметила она.

«Подписанное соглашение между Промсвязьбанком и фондом поддержки ветеранов СВО, я думаю, не даст этому проекту завянуть – он будет развиваться и дальше. Возможно, к этому присоединятся другие банки… Для удобства пользования на определенном уровне и с определенным набором возможности это, безусловно, правильный шаг», – уверена Оганова.