Все герои – «СВОи»: защитники страны получат электронные удостоверения ветерана боевых действий

Иван Добровольский.  
01.04.2024 20:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 216
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы


Российских ветеранов войн лишают ненужных бюрократических процедур. Это стало возможным благодаря совместной инициативе Минобороны РФ и Промсвязьбанка.

Для участников боевых действий выпускают специальную карту «СВОи», которая в этом году станет официальным документом.

Российских ветеранов войн лишают ненужных бюрократических процедур. Это стало возможным благодаря совместной инициативе Минобороны...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Она заменит собой удостоверение и будет аккумулировать всю информацию о владельце, необходимую для получения льгот и положенных «бонусов». Среди них – повышенный кэшбек, бесплатные денежные переводы в другие банки, бесплатное посещение государственных музеев и многое другое.

Положительно оценивают инициативу и эксперты. Так, по мнению доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, члена Высшего Совета движения «Сильная Россия» Натальи Огановой, инициатива Минобороны и ПСБ поможет облегчить жизнь как самим ветеранам, так и членам их семей.

«Данная карта, по сути, является электронным удостоверением ветерана боевых действий. То есть, содержит информацию о военнослужащем, бывшем военнослужащем и членах его семьи. Те лица, которые попадают в этот список, будут иметь право на тот ряд льгот, которое устанавливает государство.

Поскольку социальная поддержка военнослужащих и членов их семей, а также ветеранов боевых действий – это сейчас отдельная социальная программа, плюс дальнейшая реабилитация, плюс получение новых профессиональных навыков, – я думаю, что такой реестр ветеранов боевых действий поможет, как минимум, упорядочить на определенном уровне желающих воспользоваться имеющимися льготами…

Так будет проще ориентироваться в мире социальных услуг. Это – идея хорошая, которая направлена на то, чтобы облегчить жизнь и членам семей, и ветеранам, и давать всевозможную информацию и помощь, что говорится, в один «клик», – отметила она.

«Подписанное соглашение между Промсвязьбанком и фондом поддержки ветеранов СВО, я думаю, не даст этому проекту завянуть – он будет развиваться и дальше. Возможно, к этому присоединятся другие банки… Для удобства пользования на определенном уровне и с определенным набором возможности это, безусловно, правильный шаг», – уверена Оганова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть