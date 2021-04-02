Все госпредприятия Украины уйдут под контроль олигархов – эксперт

02.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Большая часть украинских предприятий, которые находятся в списке запрещенных к приватизации, это лесничества, спортивные и образовательные учреждения. Таким образом, у государства есть намерение приватизировать практически все предприятия страны.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из 659 предприятий, которые внесены в общий список запрета к приватизации, около 350 – лесничества, около 140 – спортивные и образовательные учреждения. Выходит, фактически сегодня запрет на полную приватизацию есть только для 170 предприятий, из которых более 100 уже призывают готовить к переводу из госсобственности в акционерное общество.

Уже фактически дан старт их приватизации, это – первый шаг. Соответственно, у нас остается буквально 100 предприятий», – сказал Игорь Чаленко.

По мнению эксперта, государство не сможет контролировать те предприятия, которые станут акционерными обществами.

«Если бы мы жили в начале 90-х, то чисто с теоретической точки зрения, если 50+1 акация остается у государства, то государство контролирует предприятие. Но, как показала история, это абсолютно не так. Мы знаем, как тот же Коломойский, имея миноританый пакет акций, просто оставил свой менеджмент, и то же «Центрэнерго» действовало в его интересах. Поэтому я думаю, что с этими предприятиями будет аналогично», – заключил Игорь Чаленко.