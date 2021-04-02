Подпишись на рассылку
02.04.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

Все госпредприятия Украины уйдут под контроль олигархов – эксперт

Новости Украины

Большая часть украинских предприятий, которые находятся в списке запрещенных к приватизации, это лесничества, спортивные и образовательные учреждения. Таким образом, у государства есть намерение приватизировать практически все предприятия страны.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Из 659 предприятий, которые внесены в общий список запрета к приватизации, около 350 – лесничества, около 140 – спортивные и образовательные учреждения. Выходит, фактически сегодня запрет на полную приватизацию есть только для 170 предприятий, из которых более 100 уже призывают готовить к переводу из госсобственности в акционерное общество.

Уже фактически дан старт их приватизации, это – первый шаг. Соответственно, у нас остается буквально 100 предприятий», – сказал Игорь Чаленко.

По мнению эксперта, государство не сможет контролировать те предприятия, которые станут акционерными обществами.

«Если бы мы жили в начале 90-х, то чисто с теоретической точки зрения, если 50+1 акация остается у государства, то государство контролирует предприятие. Но, как показала история, это абсолютно не так. Мы знаем, как тот же Коломойский, имея миноританый пакет акций, просто оставил свой менеджмент, и то же «Центрэнерго» действовало в его интересах. Поэтому я думаю, что с этими предприятиями будет аналогично», – заключил Игорь Чаленко.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть