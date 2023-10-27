Все готовы и ждут лишь команды для перехода в активное наступление – Коц

Российская армия улучшает свои позиции на линии фронта, готовясь к будущим атакам. Уже сейчас она могла бы перейти в более активное наступление, но пока такой команды не поступало.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По словам Коца, на передовой удалось выстроить продуктивное взаимодействие между операторами дронов и штурмовыми подразделениями, что приводит к неплохим результатам.

«Я разговорился с замполитом, говорю: «Слушай, у тебя нет такого ощущения, что мы уперлись в какой-то позиционный тупик и вообще непонятно, что дальше делать?». Он говорит: «Это со стороны может быть такое ощущение, а так, посмотри, мы своими двумя расчетами БПЛА зачистили практически весь передний край. То есть, с переднего края никаких вылазок нет, там, где были позиции ВСУ сейчас никого нет. Мы в принципе можем совершенно свободно туда заходить. Но другой вопрос – как только мы туда зайдем, нас начнет утюжить вражеская артиллерия, поэтому пока этого не делается. А в принципе, при подходе нормальном, если будет такая команда, сейчас, может быть, просто команды такой нет, то FPV-ротой во взаимодействии со штурмовиками 25-й армии, совершенно спокойно можно идти вперед, зачищать FPV-дронами блиндажи, опорники и после этого потихонечку заходить на их позиции… Как нам выходить из позиционного тупика на других направлениях? Я разговаривал с бойцами, они говорят, что просто пока нет команды активизировать свои действия, поэтому постепенно улучшаем свои позиции, с которых мы в будущем сможем развивать свое наступление. Если мы преодолеваем этот рубеж за Торским, прорубаем украинскую оборону, мы становимся ближе к мостам, которые можно разрушить уже артиллерией и нарушить снабжение ВСУ здесь, на этом берегу реки Жеребец, мы можем двигаться севернее в сторону Оскола, сможем южнее двигаться в сторону Северска, так называемый Северский выступ срезать. То есть, видимо, не пришло еще время или, может быть, не накоплены ресурсы, или какая-то оперативная игра, но в какой-то момент это все попрет», – заключил Коц.