Все говорит о подготовке генерального сражения за Донбасс – Коц

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Российская армия продвигается с разных направлений в сторону полного освобождения ДНР, получив возможность выхода вплоть до Днепра. Это свидетельствует о том, что готовится генеральное сражение за Донбасс.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выходя на Покровское направление, выходя через Селидово к границам ДНР, там дальше степь и, в принципе, при желании можно и до Днепра дойти, сверху нависать над группировкой противника, которая находится в Запорожье, пытаться давить и снизу, и сверху. А, может быть, сначала освобождать Славянск и Краматорск. Тут очень много в уравнений неизвестных, чтобы какие-то временные прогнозы ставить. Но с повестки дня освобождение всей территории ДНР никто не снимал. Мы же видим, что помимо Покровского направления, помимо Южнодонецкого направления – сейчас с Угледара начнут потихонечку двигаться, уже будем с двух сторон заходить на Красноармейск и Курахово», – отметил он.

«Мы же видим, что зашевелилось Северское направление – это как раз с востока в сторону Славянска. Вот, буквально накануне там было объявлено об освобождении Верхнекаменского, то есть и там начали двигаться, хотя казалось, что там мертвая точка, просто уперлись рогами… При этом, мы видим, что увеличилась дальность работы нашей авиации планирующими боеприпасами. Если уже по самому Запорожью, там уже цели поражаются, поражаются цели в Краматорске, Славянске – за последнюю неделю было три или четыре сообщения об уничтожении пунктов временной дислокации противника. Это все говорит о постепенной подготовке к этому генеральному сражению за Донбасс», – заключил Коц.