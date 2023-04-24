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За пятнадцать лет киевский режим навязал украинский язык всей стране, так что теперь даже юго-восточные регионы говорят на «мове».

Об этом в интервью супруге киевского телешарлатана Дмитрия Гордона Алесе Бацман заявил военнослужащий сил территориальной обороны ВСУ, экс-депутат Верховной рады Егор Фирсов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хорошо помню времена, когда в маршрутке едет молодой парень, ему на мобильный звонит папа, и этот парень отвечает на украинском языке. Так вот, вся маршрутка могла на тебя обернуться. Конечно, тебя никто не бил, но это было каким-то диким, как так, он разговаривает на украинском. А когда парень отвечал, что он из Донецка, у всех вообще был разрыв шаблона. И это было не так давно, пятнадцать лет назад. Какие-то моменты, которые сейчас считаются дикостью, а сейчас, несмотря на войну, вот так», – радовался жизни Фирсов.

Его поддержала Бацман, пообещавшая продолжить навязывание украинского языка.

«Сейчас украинский язык стал модным. И я хочу, чтобы во всём мире как можно больше людей учило украинский язык. Я думаю, это время недалёкого будущего», – трепалась пропагандистка.