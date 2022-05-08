Все гражданские вышли с «Азовстали». Калыне и Волыне капут?

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Новости Украины

С территории мариупольского комбината «Азовсталь», на котором скрываются остатки гарнизона украинских нацистов, в субботу были эвакуированы все гражданские лица.

«Сегодня завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан из металлургического комбината «Азовсталь». За период проведения операции (с 5 мая 2022 г.) удалось спасти 51 человека (18 мужчин, 22 женщины, 11 детей), в том числе 7 мая 2022 г. – одного человека», – говорится в сообщении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.

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Информацию подтвердили и на украинской стороне.

«Приказ президента выполнен: все женщины, дети и старики из «Азовстали» эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена», – написала на своей странице министр по делам «оккупированных территорий», вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Для остатков «Азова» это не сулит ничего хорошего, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Таким образом, нацисты «Азова» фактически остались в катакомбах завода без заложников. Теперь началась очередная эпопея – сдаваться нацисты не хотят, потому что каждая мразь является военным преступником, и менять их никто не будет. Поэтому они пишут слезливые петиции всём, кого могут вспомнить – от ООН и Эрдогана до Папы Римского и Лиги сексуальных реформ. Когда в подвалах Азовстали закончится собачий корм, там выберут крысиного короля, и он будет питаться побратымами. Правильный конец для нацистов», – комментирует ситуацию депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

Журналист из Донецка Сергей Макаренко считает, что таким образом Киев избавится от обозлившихся на власти нацистов, заодно превратив их в полезных «героев».

«В Киеве просто понимают, что вопрос «Азовстали» практически решен. Просто таким образом украинская пропаганда сейчас слепит «героев» из этих крыс, засевших в норах. А живые герои, как показывает практика, им не нужны Это должно стать хорошим уроком тем, кто планирует окопаться в Авдеевском коксохиме и других промках. Киев вас бросит. Точно. Калына и Валына подтвердят», – высказался журналист в своём блоге.

Военкор ВГТРК Андрей Руденко выразил мнение, что со стороны Верещук было опрометчиво подтверждать данную информацию.

«Она только что дала полный карт-бланш на уничтожение «Азова». Или дура, или нацисты им ещё больше не нужны, чем нам. Но, я думаю, она не дура. И каждое её выступление согласовывается с её западными кураторами. А это говорит о том, что снова ЗРАДА. Нацики, вас опять кинули, правда, в этот раз окончательно – на убой», – написал Руденко.

В то же время сами находящиеся в «Азовстали» укронацисты находятся в подавленном расположении духа.

«Кажется, будто я оказался в каком-то адском реалити-шоу, где мы – военные, боремся за жизнь, используем каждый шанс для спасения, а весь мир просто наблюдает интересный сюжет! Такие сценарии используют в фильмах и сериалах. Разница лишь в том, что это не фильм, а мы – не вымышленные персонажи! Это реальная жизнь! Боль, страдание, голод, муки, слезы, страх, смерть – все настоящее!» – пожаловался один из главарей засевших на заводе «азовцев» Сергей «Волына» Волынский.

Он также посетовал на «человеческий цинизм», признался, что надеется только на чудо и призвал «высшие силы».

«Есть общепринятые правила, они одинаковы для всех, заверенные кучей законов, подписей и печатей, но они не действуют! Тогда зачем они нужны? На что я надеюсь? На чудо!!! На то, что высшие силы (в широком смысле этого слова) найдут решение для нашего спасения! И это адское реалити-шоу закончится… Высшие силы, мы ждем результат ваших действий… Время истекает, а время – это наши жизни!» – написал «Волына» на своей странице в соцсети.

Тем не менее, перемирие для вывода мирных использовалось нацистами с прицелом на дальнейшее оказание сопротивления. Такие данные обнародовал экс-секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«Пока мы демонстрируем гуманизм – противник использует момент для минирования проходов. Потом, когда они опять будут кричать о нашем вероломстве, как вчера, когда их отработали птуром, – вы будете понимать, почему мы так поступаем», – комментирует донецкий командир сегодняшнюю видеозапись.