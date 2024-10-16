Все идет к капитуляции Украины – киевский аналитик

Ход конфликта показывает, что возможности Украины постоянно сужаются, а время работает против нее.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К чему все идет? Ну, многие говорят о том, что придется. Ну какой смысл, какой резон Кремлю останавливаться? Пока медленно, но верно продавливает и остановится там, где его остановят. Но, есть ли возможности? Возможности у нас сужаются как шагреневая кожа. Если в августе я говорил, что две недели, а дальше время будет работать против нас, то, к сожалению, так и получается.

Есть определенная логика, с которой можно надеяться на чудо, на то, что друзья мира замолвят на встрече саммита БРИКС в Казани, но это из разряда веры в чудеса. Пока все складывается очень плохо, все двигается в сторону той опции, которая называется капитуляцией», – заявил Золотарев.