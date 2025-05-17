Все идет по расписаанию Кремля, Путину некуда торопиться: CNN о переговорах в Стамбуле

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CNN также оценивает итоги встречи в Стамбуле. В редакционной колонке издание пишет, что «в конечном итоге, все идет по плану Кремля, который начинает осуществляться, и Белый дом, судя по всему, мало что собирается с этим делать».

По оценке издания, решение Владимира Зеленского отправить министра обороны Рустема Умерова на встречу с российской делегацией низкого уровня в Стамбуле «было трудным выбором, продиктованным необходимостью», а нго аудитория — один человек: президент США Дональд Трамп.

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«Москва сейчас может себе позволить минимальный результат переговоров в Стамбуле, так как тактика России сейчас – «имитировать готовность к мирному процессу, чтобы слишком не раздражать США, и в то же время, не делать реальных шагов в направлении мира, так как он невыгоден Кремлю», – говорится в публикации.

«Путин до сих пор считает, что способен захватить больше украинской территории и, соответственно, добиться ощутимых уступок от Киева. И даже что Россия сможет выдержать более строгие санкции. Однако все же предпочитает чрезмерно Трампа в этом плане не нервировать», – говорится в публикации.

Как считает CNN, Киев должен продемонстрировать, что он готов предпринять любые шаги для содействия миру, иначе Трамп рискует постепенно обнаружить, что прокремлевские голоса вокруг него становятся громче, что ему окончательно надоест этот процесс, и/или он ограничит помощь Украине.

«Но в конечном итоге мирный процесс идет именно так, как хочет Россия. Медленно и по расписанию Кремля», – делает вывод рупор американской Демпартии.

«За последнюю неделю, с тех пор как Франция, Великобритания, Германия и Польша встали на сторону Украины и потребовали 30-дневного безоговорочного прекращения огня с понедельника, мы многое узнали о настоящих эмоциях Путина и Трампа. Главное откровение заключается в том, что Кремль не боится дальнейших санкций, европейского давления и не поддается уговорам Трампа. На данный момент президент России Владимир Путин видит, что потенциальные внутренние ловушки возможности сфотографироваться с президентом США и его украинским врагом гораздо больше, чем возможный ущерб, который может нанести гнев Трампа», – отмечается в материале.

По мнению авторов публикации, отказ Путина от 30-дневного перемирия на условиях ЕС и Украины — это рассчитанный риск, который, возможно, уже окупается.

«Реакция Трампа — заявить, что «ничего не произойдет», пока он и Путин не встретятся — бросает все ожидания дипломатии на ветер, пока пара не проведет двусторонний саммит. Это позволяет Путину свободно проводить любой курс, зная, что глава Белого дома действительно верит, что может быть прогресс, пока два президента не встретятся лично», – говорится в статье.

Не исключено, что двусторонняя встреча может состояться в ближайшее время, делают прогноз журналисты.

«Но зачем торопиться Путину? Его силы накапливаются вблизи восточной линии фронта , явно имея в виду более масштабную российскую стратегическую цель», – добавляет CNN.

По мнению журналистов, Зеленский сейчас сталкивается с неловким моментом, в течение которого он должен вертеться вокруг переговоров на случай их внезапной эскалации, но при этом не быть замеченным в ожидании следующего шага Путина.

В завершение редакция делает свой прогноз, чем завершится этот раунд переговоров: