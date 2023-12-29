«Все идет по сценарию РФ. Наш максимум – локальные удары» – украинский военный эксперт

Вадим Москаленко.  
29.12.2023 11:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Россия затягивает Украину в глобальную войну, где крайне мала эффективность того, что украинская военщина умеет лучше всего – террористические атаки, диверсии и убийства.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил занимающийся сбором помощи для ВСУ украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия затягивает Украину в глобальную войну, где крайне мала эффективность того, что украинская военщина...

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Журналистка спросила, что подразумевает эксперт, когда говорит о необходимости «развития нелинейных средств противодействия российской армии».

«FPV, морские дроны, какие-то диверсионные операции в тылу. Или ликвидация ключевых лиц на уровне промышленности, государства, военно-политического блока. Нанесение ударов в местах, где нас не ждут, или по целям, к которым русские не готовятся. То есть что-то, что не так банально, как всё, что мы себе можем с ходу представить, когда мы полгода говорим, что будем наступать, а потом начинаем наступать там, где полгода все говорят», – ответил Чмут.

Однако он признал, что Россия навязывает свою стратегию войны, где террор Украины – лишь сопротивление на тактическом уровне.

«[Россия задаёт тон] в навязывании своей геополитической игры по отношению к нашей войне и затягивании нас. То есть то, что я озвучил, это такие тактические истории – где-то что-то взорвать, кого-то ликвидировать, где-то провести какую-то операцию.

Россия в этом плане играет более глобально. И то, куда сейчас движется наша война, я бы не сказал, что это наш сценарий. Это, скорее, их сценарий, и он для них, к сожалению, лучше, чем для нас», – сказал украинский эксперт.

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