Все издевательства Запада над Россией затем будут применены против Китая

Максим Столяров.  
17.06.2024 22:36
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, Политика, Россия, Санкции


Совершенно очевидно, что следующим после России под каток западных санкций попадёт Китай.

Об этом на круглом столе в Москве заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Совершенно очевидно, что следующим после России под каток западных санкций попадёт Китай. Об этом...

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«То, что было сказано там относительно суверенных активов РФ, будет иметь очень долгие и неприятные последствия для западной финансовой системы. И Владимир Путин, который предварил своими заявлениями саммит в Швейцарии, об этом тоже намекнул.

В этой ситуации вокруг этих саммитов роль Китая была гораздо более решительной, нежели традиционно. Обычно Китай отмалчивается, делаются обтекаемые заявления, которые можно примерить и сюда, и туда, но на этот раз он заявил о своей политической позиции, что российская сторона отметила, и что было крайне важным.

Совершенно очевидно – вслед за Россией придёт очередь Китая. И все эти санкционные пакеты, которые сейчас принимаются в отношении России, они автоматически экстраполируются на Китай. Надеюсь, китайское руководство это понимает. Договориться с западными странами в том состоянии, в котором они находятся, и что подчеркнуло это мероприятие в Швейцарии – невозможно. Они встали в позицию агрессии, приписав эту агрессию РФ», – сказал Мухин.

«Страны, которые действительно занимаются агрессией, вроде США, Великобритании, Израиля и т.д., не санкционированы. А те, которые являются объектом агрессии, вроде Сирии, Ливии, Ирака, Венесуэлы и т.д., они санкционируются, в отношении них арестовываются суверенные активы», – добавил политолог.

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