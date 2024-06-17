Все издевательства Запада над Россией затем будут применены против Китая
Совершенно очевидно, что следующим после России под каток западных санкций попадёт Китай.
Об этом на круглом столе в Москве заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что было сказано там относительно суверенных активов РФ, будет иметь очень долгие и неприятные последствия для западной финансовой системы. И Владимир Путин, который предварил своими заявлениями саммит в Швейцарии, об этом тоже намекнул.
В этой ситуации вокруг этих саммитов роль Китая была гораздо более решительной, нежели традиционно. Обычно Китай отмалчивается, делаются обтекаемые заявления, которые можно примерить и сюда, и туда, но на этот раз он заявил о своей политической позиции, что российская сторона отметила, и что было крайне важным.
Совершенно очевидно – вслед за Россией придёт очередь Китая. И все эти санкционные пакеты, которые сейчас принимаются в отношении России, они автоматически экстраполируются на Китай. Надеюсь, китайское руководство это понимает. Договориться с западными странами в том состоянии, в котором они находятся, и что подчеркнуло это мероприятие в Швейцарии – невозможно. Они встали в позицию агрессии, приписав эту агрессию РФ», – сказал Мухин.
«Страны, которые действительно занимаются агрессией, вроде США, Великобритании, Израиля и т.д., не санкционированы. А те, которые являются объектом агрессии, вроде Сирии, Ливии, Ирака, Венесуэлы и т.д., они санкционируются, в отношении них арестовываются суверенные активы», – добавил политолог.
Спасибо!
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