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Украина уже понесла стратегическое поражение, несмотря на то, что ВСУ еще продолжают огрызаться. Русские сегодня являются самой хорошо обученной в боях и закаленной армией в мире.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Даниеля Гаппона заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Риттера, Украина уже неспособна создать мощные линии обороны, чтобы сдержать российских военных.

«То, что было в начале конфликта, и то, что есть сегодня – это две совершенно разные вещи. То, что происходит с беспилотными летательными аппаратами – это революция в военном деле. И если вы не тренируетесь для этого, не тренируетесь, адаптируя это к своей тактике и операциям, вы не можете совершить революцию в военном деле, вы скоро умрете. Русские делают это постоянно, они – самые хорошо обученные и закаленные в боях вооруженные силы в современном мире. Нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало бы русских. И Энтони Блинкен считает, что русские проигрывают?! Русские разгромили украинскую армию, украинская армия потерпела стратегическое поражение. Сейчас происходит то, что Россия начинает неуклонно продвигаться вперед. Украинцы признали, что не могут продолжать контрнаступление, они вернулись к тому, что называют «стратегической обороной», но это не глубокая оборона… Я могу гарантировать, что у них нет резервов, необходимых для того, чтобы сделать то, что ты знаешь для обеспечения гибкой обороны. Они рассматривают фиксированные оборонительные линии. Русские прорвутся через эти линии. Когда русские прорвутся, где будет украинская контр-техника? У них больше ничего нет, у них больше нет бригад, они не собираются создавать бригады, у них закончились деньги, у них закончились люди. Когда я говорю, что Украина побеждена, подразумевается, что люди уходят, но продолжают сражаться. Да, он могут ссориться месяцами, но все кончено. Стратегическая инициатива в буквальном смысле перешла к России», – заявил Риттер.