Все, кто угрожает, должны знать о нашем ядерном оружии – Путин

Россия не намерена развязывать ядерную войну первой.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Мы слышим риторику подобного рода. Откуда она берется – из их собственных высказываний. То один высокопоставленный политик чего-нибудь ляпнет, то другой. А мы что, молчать будем. Мы отвечаем. Как только мы ответили, сразу цепляют за это: вот, Россия угрожает. Мы не угрожаем. Но все должны знать, что у нас есть и что мы будем применять, если потребуется защита нашего суверенитета. Это очевидные вещи», – сказал Путин.