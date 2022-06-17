Все, кто угрожает, должны знать о нашем ядерном оружии – Путин

17.06.2022  20:22 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, ЯО


Россия не намерена развязывать ядерную войну первой.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не намерена развязывать ядерную войну первой. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил...

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«Мы слышим риторику подобного рода. Откуда она берется – из их собственных высказываний. То один высокопоставленный политик чего-нибудь ляпнет, то другой. А мы что, молчать будем. Мы отвечаем. Как только мы ответили, сразу цепляют за это: вот, Россия угрожает. Мы не угрожаем. Но все должны знать, что у нас есть и что мы будем применять, если потребуется защита нашего суверенитета. Это очевидные вещи», – сказал Путин.

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