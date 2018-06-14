14.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Все лавры передадут раскольникам – украинский лжепатриарх

После признания Вселенским патриархом “украинской церкви” под ее контроль перейдут главные православные святыни.

Об этом в интервью “Украинской правде” заявил Михаил Денисенко (Филарет), глава так называемой УПЦ КП, непризнанной в православном мире.

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“Есть две лавры: Киево-Печерская и Почаевская. Кому они будут принадлежать? Украинской Церкви, потому что это украинские святыни, и они не могут принадлежать Русской Церкви. Если в Украине будет одна Поместная Православная Церковь, а вторая будет русской, то неестественно, чтобы украинские святыни принадлежали русской церкви. Неестественно и незаконно. Поэтому и Киево-Печерская лавра, и Почаевская лавра в свое время будут переданы Украинской Церкви”, – сказал глава раскольников.

При это он допускает вариант, при котором Константинополь не даст добро на “поместную церковь”.

“Если Томос нам не дают, то это означает, что Москва победила Вселенского патриарха, и она является самой влиятельной церковью. Но, как бы то ни было, Киевский Патриархат продолжит расти. К нам будут присоединяться и из Автокефальной Церкви, и из Московского Патриархата, как это происходит сейчас. А придет время – нас признают. Не могут не признать одну из крупнейших церквей в мире”, – заявил Денисенко.