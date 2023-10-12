«Все максимально серьезно»: мобилизовавшийся депутат Рады о боях под Авдеевкой

Анатолий Лапин.  
12.10.2023 13:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1848
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Ситуация в районе Авдеевки для ВСУ максимально серьезная – нельзя говорить, на стороне России сейчас воюют серьезные силы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший депутат Верховной рады Егор Фирсов, мобилизовавшийся в ВСУ передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация в районе Авдеевки для ВСУ максимально серьезная – нельзя говорить, на стороне России...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Некоторые эксперты сказали, что все под контролем, враг на невыгодной позиции, его уничтожают и так далее. Возможно, кому-то или даже всем не понравится, что я скажу, но, поверьте, все максимально серьезно. Более того, уже закончились эти чмобики, мобики, какие-то неполноценные бомжи. Те, кто сейчас выжил, они воевать умеют и научились», – сказал депутат.

«Враг применяет все, в том числе даже FPV-дроны, в том числе у них появились волонтеры, которые эти FPV-дроны поставляют. Битва эта FPV-дронами – это битва, это не только с нашей стороны насыпание, – они также используют FPV-дроны, чтобы выбить наших парней с позиций.

А FPV-дрон сейчас считается самым эффективным оружием для того, чтобы выкуривать врага с позиций. То есть такой термобарический заряд в нем заложен, что враг не выдерживает и просто сбегает с позиций. Но имейте в виду, что это и в нашу сторону также летит. Короче говоря, все средства, которые только можно себе представить в войне», – заявил Фирсов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть