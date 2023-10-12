«Все максимально серьезно»: мобилизовавшийся депутат Рады о боях под Авдеевкой

Ситуация в районе Авдеевки для ВСУ максимально серьезная – нельзя говорить, на стороне России сейчас воюют серьезные силы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший депутат Верховной рады Егор Фирсов, мобилизовавшийся в ВСУ передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некоторые эксперты сказали, что все под контролем, враг на невыгодной позиции, его уничтожают и так далее. Возможно, кому-то или даже всем не понравится, что я скажу, но, поверьте, все максимально серьезно. Более того, уже закончились эти чмобики, мобики, какие-то неполноценные бомжи. Те, кто сейчас выжил, они воевать умеют и научились», – сказал депутат.

«Враг применяет все, в том числе даже FPV-дроны, в том числе у них появились волонтеры, которые эти FPV-дроны поставляют. Битва эта FPV-дронами – это битва, это не только с нашей стороны насыпание, – они также используют FPV-дроны, чтобы выбить наших парней с позиций.

А FPV-дрон сейчас считается самым эффективным оружием для того, чтобы выкуривать врага с позиций. То есть такой термобарический заряд в нем заложен, что враг не выдерживает и просто сбегает с позиций. Но имейте в виду, что это и в нашу сторону также летит. Короче говоря, все средства, которые только можно себе представить в войне», – заявил Фирсов.