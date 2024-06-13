Все меньше стран горят желанием предоставить Киеву аэродромы для F-16

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Западе прекрасно слышат предупреждения Москвы относительно того, что предоставленные Киеву аэродромы в других странах для F-16 станут законными целями.

Об этом на канале украинского журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Появляются F-16 – понятное дело, что это приведёт к определённой эскалации, к определённому ответу со стороны России. Более того, Россия неоднократно уже говорила, что если самолёты F-16 будут взлетать с аэродромов других государств, то она будет расценивать эти аэродромы как мишень для своих ударов. И сейчас очень призадумались во многих государствах, а стоит ли размещать F-16 на их аэродромах, в частности, в Молдавии и так далее, потому что это чревато дальнейшей эскалацией войны», – отметил политолог.

По его словам, это чудесно понимают на Западе.

«Поэтому я не исключаю, что теоретически Украине предоставят F-16, но реально там, возможно, где-то точечно будут применяться так, чтобы, не дай бог, не довести до третьей мировой», – добавил Бондаренко.