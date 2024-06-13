Все меньше стран горят желанием предоставить Киеву аэродромы для F-16

Вадим Москаленко.  
13.06.2024 14:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 826
 
Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На Западе прекрасно слышат предупреждения Москвы относительно того, что предоставленные Киеву аэродромы в других странах для F-16 станут законными целями.

Об этом на канале украинского журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Западе прекрасно слышат предупреждения Москвы относительно того, что предоставленные Киеву аэродромы в других...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Появляются F-16 – понятное дело, что это приведёт к определённой эскалации, к определённому ответу со стороны России. Более того, Россия неоднократно уже говорила, что если самолёты F-16 будут взлетать с аэродромов других государств, то она будет расценивать эти аэродромы как мишень для своих ударов. И сейчас очень призадумались во многих государствах, а стоит ли размещать F-16 на их аэродромах, в частности, в Молдавии и так далее, потому что это чревато дальнейшей эскалацией войны», – отметил политолог.

По его словам, это чудесно понимают на Западе.

«Поэтому я не исключаю, что теоретически Украине предоставят F-16, но реально там, возможно, где-то точечно будут применяться так, чтобы, не дай бог, не довести до третьей мировой», – добавил Бондаренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть