Все миллиарды вместо ПВО ушли на Зе-пропаганду – Тимошенко

Вадим Москаленко .  
03.08.2023 19:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 319
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Зерно, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Вместо прикрытия морских портов и прочих объектов инфраструктуры объектами ПВО, киевское руководство тратит миллиарды гривен на съёмку сериалов и телепропаганду.

Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявила глава фракции «Батькивщина», депутат Рады Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо прикрытия морских портов и прочих объектов инфраструктуры объектами ПВО, киевское руководство тратит миллиарды...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Вы посмотрите, что сейчас происходит с портами Одесской области – наносятся прямые удары. Не надо было быть суперспециалистом, чтобы понять, что когда начало колебаться зерновое соглашение, что они будут бить по портам.

Надо было заранее это предвидеть, и усиливать противовоздушную оборону того сектора, который реально является перевалочным пунктом нашего зерна», – сказала Тимошенко.

Она возмутилась, что при этом киевское руководство тратит на телевизионные шоу миллиарды гривен, а ключевая инфраструктура не защищена системами ПВО.

«Но в это время два миллиарда гривен выделят на «Единый телемарафон» – мы могли бы полстраны закрыть ПВО, если грамотно выстраивать эшелонированную систему. За эти деньги мы могли очень надёжно прикрыть порты.

Но сейчас не прикрыты ПВО целые территории, а мы собираемся снимать сериалы за сотни миллионов гривен. Дорогие друзья, у нас война. И так бросово тратить деньги, когда гибнут люди и закрываются порты – это не государственная политика, а что-то другое», – негодовала депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть