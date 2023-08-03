Все миллиарды вместо ПВО ушли на Зе-пропаганду – Тимошенко

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Вместо прикрытия морских портов и прочих объектов инфраструктуры объектами ПВО, киевское руководство тратит миллиарды гривен на съёмку сериалов и телепропаганду.

Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявила глава фракции «Батькивщина», депутат Рады Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы посмотрите, что сейчас происходит с портами Одесской области – наносятся прямые удары. Не надо было быть суперспециалистом, чтобы понять, что когда начало колебаться зерновое соглашение, что они будут бить по портам. Надо было заранее это предвидеть, и усиливать противовоздушную оборону того сектора, который реально является перевалочным пунктом нашего зерна», – сказала Тимошенко.

Она возмутилась, что при этом киевское руководство тратит на телевизионные шоу миллиарды гривен, а ключевая инфраструктура не защищена системами ПВО.

«Но в это время два миллиарда гривен выделят на «Единый телемарафон» – мы могли бы полстраны закрыть ПВО, если грамотно выстраивать эшелонированную систему. За эти деньги мы могли очень надёжно прикрыть порты. Но сейчас не прикрыты ПВО целые территории, а мы собираемся снимать сериалы за сотни миллионов гривен. Дорогие друзья, у нас война. И так бросово тратить деньги, когда гибнут люди и закрываются порты – это не государственная политика, а что-то другое», – негодовала депутат.