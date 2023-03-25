«Все может измениться»: киевский аналитик опасается боеприпасов из КНДР

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Россия может пополнить значительно израсходованный запас боеприпасов, закупи их у Пхеньяна.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит украинский военный аналитик Михаил Жирохов.

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ОН считает, что теоретически ВПК КНДР «способен обеспечить поставки широкой гаммы боеприпасов в Россию».

«Дело в том, что одна из его наиболее интересных особенностей – хорошая оптимизация сфер, отданных полностью национальному производству и импорту. Что-то, что не продается свободно, или снабжение чего слишком легко прекращается врагами, – это обязательно делается у себя. Если «импортозамещение» невозможно, то находятся щели и все это закупается «про запас» на многие годы производства и эксплуатации. Может быть, потом будет реально купить еще, но лучше перестраховаться», – пишет автор в «Газете по-украински».

По его словам, в итоге северокорейская оружейная промышленность «имеет невероятную работоспособность даже при мощных санкциях».

«Поэтому в стране налажено производство боеприпасов для всех образцов артиллерии, находящихся на вооружении армии, по меньшей мере, на 17 заводах. А это еще тот «зоопарк»: 82-мм, 120-мм и 160-мм минометы, гаубицы и самоходные артиллерийские установки калибра 122-мм, 130-мм, 152-мм и 170-мм, реактивные системы залпового огня калибра 107 мм, 122-мм, 200-мм, 220-мм и 300-мм.

Поэтому, чисто теоретически Северная Корея может начать поставки оружия и боеприпасов. Тем более, Россия имеет что предложить в обмен – от нефти до более современных технологий», – считает эксперт.

Впрочем, он утверждает, что КНДР, 85% международной торговли которой связаны с Китаем, не делает никаких шагов во внешней политике без одобрения Пекина.

«А Китай в этом вопросе занял пока непонятную позицию. С одной стороны, он хочет играть большую геополитическую роль и готов повысить свой статус за счет миротворческой деятельности между Украиной и Россией. Поставки же оружия одной из сторон конфликта явно не пойдут на пользу таким усилиям. Не считая того, прямые поставки вооружения приведут к прямому конфликту интересов с США и тут может включиться другой фактор – фактор Тайваня. А этого на данном этапе Пекину хотелось бы избежать. Таким образом, можно говорить о том, что по состоянию на весну 2023 г. России не удалось организовать всестороннюю военную помощь со стороны своих ситуативных союзников. Но все может измениться», – опасается Жирохов.