«Все мы – Бандеры» – полицейская соратница Саакашвили

04.03.2019, Тбилиси, Владимир Гладков

Президент Украины Пётр Порошенко загубил все реформы, когда превратил правоохранительную систему в инструмент для своей власти.

Об этом в эфире канала «CHE Production» заявила Хатия Деканоидзе, экс-глава Нацполиции Украины, соратница бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любое насилие, которое я вижу от полиции, для меня неприемлемо», – заявила Деканоидзе, комментируя применение силы правоохранителями при штурме Подольского райуправления полиции в Киеве боевиками нацистской группировки С14.

«Вот это «Ложись, Бандера!» и бить по голове лежачего в пятую годовщину майдана – это та «реформация»?» – спросил журналист канала.

«Неприемлемо, конечно, когда я это смотрела, что значит «ложись, Бандера»? Это высказывание, которое вообще стало неприемлемым даже для полицейских, которые потом извинялись. Мы все – Бандеры», – ответила соратница Саакашвили.

Также, комментируя происходящее на Украине уже без её участия, Деканоидзе отметила, что назначение Юрия Луценко генпрокурором и последующие события её шокировали.

«Честно говоря, политическое назначение Луценко – бах, его назначают до вечера, это большой шок. И до сих пор мы знаем, это не секрет, что Луценко – человек, назначенный Порошенко, и это политическое назначение, и он политический прокурор, а прокуратура – политический инструмент в руках власти.

События, которые были вокруг Саакашвили – тоже очень громкое заявление. Луценко использовал высокую трибуну Верховной рады, вышел, обвинил Саакашвили, что он берёт деньги от Курченко, что есть связи грузин с такими-то людьми. И что? Дело закрыли, у него отобрали гражданство», – напомнила она.

«Понимаете, тут уже всё ясно. Не реформы провести, а сделать так, чтобы правоохранительная система была инструментом для власти. Это нигде не работает, особенно в квазидемократиях, они в Грузии не будут работать, они не будут работать в Украине. Потому что мы не сможем противостоять нашему врагу, я сейчас о Путине, если сама Украина, сама Грузия не будут процветающими странами», – добавила Деканоидзе.