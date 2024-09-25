«Все мы хотим поражения России» – Касьянов требует вдвое увеличить помощь Украине

Вадим Москаленко.  
25.09.2024 18:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина, экстремизм


Для победы над Россией страны западного блока должны вдвое увеличить помощь Украине.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил бывший премьер-министр России, либерал и нацпредатель Михаил Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для победы над Россией страны западного блока должны вдвое увеличить помощь Украине. Об этом...

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«Если Запад, и все демократически настроенные силы, включая российские, если мы все считаем, что война должна закончиться победой Украины, агрессор должен быть остановлен и поставлен на своё место, то надо обеспечить эту победу», – вещал Касьянов.

«А обеспечена она может быть только увеличением помощи Украины. У Украины людского ресурса меньше, чем у России, значит, вооружения должно быть больше.

Помощь должна быть увеличена, и не просто на десять процентов, а в два раза. И тогда война на истощение, которую ведёт Путин, он не сможет её дальше вести», – добавил предатель.

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