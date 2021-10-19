«Все на латиницу!» Чубаров решил продвигать идею Данилова среди крымских татар

19.10.2021 19:16 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Крымскотатарская диаспора намного больше, чем число крымских татар, проживающих в Крыму, а потому перевод алфавита на латиницу должен стать мощным шагом навстречу их объединения.

Об этом в эфире «4 канала» заявил главарь запрещенного в России «меджлиса» Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одним из очень мощных шагов – это возвращение нашего алфавита крымско-татарской письменности к латинице. Для нас это очень важно, потому что мы теперь сможем объединить все части крымскотатарской диаспоры, а она в некоторых частях намного больше, чем количество крымских татар в Крыму. Например, миллионы в Турции тех, кто называет себя выходцами с Крыма, чьи прадеды или деды были вынуждены покинуть Крым после первой аннексии Крыма Российской империей. Теперь эта латиница позволит нам не только говорить на одном языке, но и писать по одному алфавиту. И мы рассчитываем на то, что это даст толчок для возрождения крымскотатарского языка среди крымских татар, которые живут в оккупированном Крыму и вообще на территории Украины», – мечтал Чубаров.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил перевести украинскую мову на латиницу, однако идея не выстрелила.