Все наготове: выборы могут закончиться отставкой Зеленского – эксперт

22.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Предстоящие выборы на Украине закончатся разгромом партии Владимира Зеленского и победой местных элит, что фактически будет означать децентрализацию и раздробление страны.

Об этом в эфире «24 канала» заявил политолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти выборы покажут относительное поражение Владимира Зеленского. Триумф 2019 года повторить не удастся, и наоборот – будет достаточно успешный результат для сильных мэров и сильных региональных партий.

Это будет качественный шаг по направлению к настоящей децентрализации в стране. Поскольку все президенты Украины обещали шаги в этом направлении, но никто ничего так и не сделал. Я считаю, что эти выборы станут началом этого процесса, а локомотивом этого процесса станут сильные мэры, такие как Геннадий Кернес, Борис Филатов и Геннадий Труханов и так далее», – сказал он.

Также политолог подчеркнул, что политические оппоненты захотят использовать поражение партии Зеленского на местных выборах для скорейшего отстранение президента от власти.

«Я считаю, что Пётр Порошенко и другие оппоненты Владимира Зеленского сделают всё от них зависящее и не зависящее для того, чтобы отправить Зеленского в отставку до окончания его каденции. И такой политический повод, как местные выборы, будет использован для этого.

Нелояльные к президенту Зеленскому политические элиты хотят показать, что это политическое поражение относительно тех результатов, которые Зеленский получил в прошлом году на президентских и парламентских выборах, потому что большее количество предвыборных обещаний президента не выполнено», – резюмировал Белковский.