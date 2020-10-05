Все ненавидят Эрдогана и ждут фатальной ошибки Турции в Карабахе – эксперт

05.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Турции невыгодно в открытую ввязываться в конфликт в Нагорном Карабахе, потому что она находится в уязвимом международном положении, не имеет серьезных союзников и рискует нарваться на санкции.

Об этом в эфире видеоблога украинского политолога Юрия Романенко заявил эксперт по востоку Илия Куса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кусы, против Турции собирается мощная коалиция, противопоставить которой официальной Анкаре нечего.

«Это уязвимое место Турции сейчас – то, что у них очень токсичная среда внешнеполитическая. У них, на самом деле, немного союзников, – считай, Азербайджан, Катар, в принципе все.

Пакистан, который на словах поддержал, я их не считаю. У них немного союзников. Катар, он же реально очень много влил денег в турецкую экономику за последние годы, спасая ее очень серьезно. Понятно, потому что Турция их спасла буквально, как минимум, от переворота, как максимум – от оккупации.

Недавно же были публикации о том, что Саудовская Аравия готовила оккупацию Катара в 16-м году. Я не знаю, правда это или не правда, но то, что была подготовка госпереворота – это сто процентов, и Турция это остановила. И это их уязвимое место.

Более того, эта токсичная среда начала оформляться в реальный антитурецкий альянс – эти все страны: Эмираты, Израиль, Греция, Кипр, Франция, и Армения пытается на этом играть. И это, я считаю, серьезный аргумент.

Если они это раскрутят, если сумеют протолкнуть вопрос давления, а Турция, как ни крути, экономически зависима от того же Запада, от Европы и чувствительна к разным колебаниям, особенно, если будут введены санкции… Поэтому, в этом плане, я считаю, что это интересный фактор», – заявил Куса.