Все очень серьезно»: украинский полковник о российских «качелях» на фронте

Россия проводит сейчас классическую воздушную наступательную операцию, выводя из строя украинские резервы и тыловые ресурсы.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я говорил, что первый квартал будет проходить под эгидой классических воздушных операций. Все оно и идет вчера, сегодня – классические воздушные операции, Западная Украина, удары по аэродромам и базам, складам. Поэтому ничего не меняется.

Теперь – наземная составляющая, тоже ничего не меняется. Противник ведет свою операцию, так называемые «качели», давит по всей линии боевого соприкосновения и ищет наши слабые места.

А держать постоянно в напряжении – все равно ломается, вот они и продвигаются. Бердычи, Орловка, Тоненькое, Ивановское уже зашли. Раньше были на околицах, а сейчас уже в селах, заняли 90% сел. Я думал до Бердычей вообще не дойдут, а они уже зашли. Поэтому все очень серьезно», – сказал эксперт.