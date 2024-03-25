Все очень серьезно»: украинский полковник о российских «качелях» на фронте
Россия проводит сейчас классическую воздушную наступательную операцию, выводя из строя украинские резервы и тыловые ресурсы.
Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я говорил, что первый квартал будет проходить под эгидой классических воздушных операций. Все оно и идет вчера, сегодня – классические воздушные операции, Западная Украина, удары по аэродромам и базам, складам. Поэтому ничего не меняется.
Теперь – наземная составляющая, тоже ничего не меняется. Противник ведет свою операцию, так называемые «качели», давит по всей линии боевого соприкосновения и ищет наши слабые места.
А держать постоянно в напряжении – все равно ломается, вот они и продвигаются. Бердычи, Орловка, Тоненькое, Ивановское уже зашли. Раньше были на околицах, а сейчас уже в селах, заняли 90% сел. Я думал до Бердычей вообще не дойдут, а они уже зашли. Поэтому все очень серьезно», – сказал эксперт.
«Что будет противник делать? Простыми словами – вот как степь горит, потихоньку так горит 100-200 метров, будут дальше продвигаться. Никаких штурмов, как говорят: «Вот, пройдут штурмы, потом тактическая, оперативно-тактическая, на оперативную глубину» и так далее. Сейчас пока не наблюдается…
Что он делает? Сейчас для него самое главное – выровнять всю линию, эти наши выступы, как Работино, Угледар, Северск, – это все будет «выравнивать», Лиманское направление – все выравнивать, чтобы где-то прошли 100-200 метров, потом по флангам. И они так медленно продвигаются», – заявил Стариков.
Спасибо!
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