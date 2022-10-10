«Все ограничения гуманного отношения будут сняты», – Кашканов о дальнейшем ходе СВО

10.10.2022  21:42 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Для успешного и скорого завершения спецоперации на Украине необходимо «снять все ограничения гуманного отношения» в случае, если Киев не усвоит сегодняшнее предостережение российской армии.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил подполковник запаса ФСО, специалист в вопросах прогнозирования Василий Кашканов.

Для успешного и скорого завершения спецоперации на Украине необходимо «снять все ограничения гуманного отношения»...

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«Я не считаю сегодняшний обстрел ответным ударом, – отметил он. – Опираясь на характер выступления президента и эти цели, которые поражены, можно говорить о том, что это очередное, может быть, последнее предупреждение не только киевскому режиму, но и США, без санкции которых не обходится ни одно действие Киева.

Надежды на изменение хода специальной военной операции есть. Но они, прежде всего, связаны не с терактом на Крымском мосту и диверсией на «Северном потоке», а с тем, что произошло назначение командующего СВО и его личностными характеристиками. Это даёт основание на долгожданное изменение.

Каким образом это произойдет, – тяжело предположить, возможно, даже не надо. Потому что иногда подобные комментарии работают на врага».

Необходимость изменения характера военных действий очевидна и востребована в обществе. По словам эксперта, в первую очередь нужно устранить угрозу России, потому что она, к сожалению, выросла не только на освобождённых территориях, но и на тех, что были в составе РФ до начала спецоперации – в Крыму, Белгородской, Курской областях.

«Обсуждается возможность введения режима контртеррористической операции. На мой взгляд, это абсолютно правильное решение. Я не понимаю, почему в Крыму, по крайней мере, и на Тамани ещё не введён повышенный режим террористической угрозы, – указал Кашканов. – Режим КТО просто необходим, я об этом неоднократно говорил, потому что освобождённые территории необходимо определённым образом профильтровать.

И хотелось бы верить, что я не ошибся, услышав в обращении президента последнее предупреждение, и если за ним ещё что-то последует, то все ограничения гуманного отношения будут сняты.

Хотелось бы верить, что характер операции изменится, её проведение ускорится, и в скором времени мы сможем рассуждать о её завершении».

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