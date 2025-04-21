«Все по норам»: перемирие закончилось, на Украину обрушились ракеты и бомбы

Олег Кравцов.  
21.04.2025 08:55
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Объявленное президентом РФ пасхальное перемирие истекло на исходе вчерашних суток.

Сразу после этого российская армия начала наносить удары ракетами и авиабомбами, чего не было в течение перемирия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Объявленное президентом РФ пасхальное перемирие истекло на исходе вчерашних суток. Сразу после этого российская...

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«Начала жестко работать вражеская авиация у нас на востоке, все по норам!», – призвал воюющий на Красноармейском направлении боец ВСУ с позывным «Мучной».

Николаевский гауляйтер Виталий Ким сообщил, что в пять утра город был атакован ракетами.

«Сегодня с 00:00 ВКС и ракетные войска наносили удары по целям на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях (весь спектр средств поражения), в окрестностях Николаева (3М55 Оникс), окрестностях Борисполя Киевской области, Черкассах, Затоке Одесской области, Павлограде и Синельниково Днепропетровской области. (Герани/Герберы)», – описывает ситуацию мониторинговый ресурс Lostarmour.

По словам военного блогера и волонтера СВО Юрия Подоляки, «фронт гремит, как и раньше».

«А местами даже больше прежнего. Думаю, сегодня будут оттуда хорошие новости. С разных направлений», – прогнозирует он.

Связываемый с Погранслужбой ФСБ паблик «Два майора» отмечает, что Москва не согласилась с идеей украинского диктатора Владимира Зеленского «отказаться от каких-либо ударов дронами и ракетами на срок не менее 30 суток».

«Правда, он в своем обращении призывал не бить по «гражданской инфраструктуре», «забыв», что ВСУ устраивают совещания штабов и сборы военных, как это было недавно в Сумах, когда двумя «Искандерами» накрыли украинских военных в конгресс-центре СумГУ», – напоминает тг-канал.

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