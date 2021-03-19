Все подлодки Черноморского флота вышли за пределы мест базирования

19.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Все новейшие подводные лодки, поступившие в последние годы на вооружение Черноморского флота, вышли на боевое дежурство.

Об этом сегодня на мероприятии, посвященном Дню моряка-подводника, заявил командующий ЧФ Игорь Осипов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все подлодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования. Ни одной подлодки в базе нет», – отметил командующий флотом.

По мнению военного эксперта, капитана I ранга в отставке Сергея Горбачева, подлодки Черноморского флота несут боевое дежурство в водах Средиземного моря, где они выполняют задачу поддержки российских военных в борьбе с террористами в Сирии.

«В день моряка-подводника они заняты конкретным делом именно по предназначению. Это лодки проекта 626.3 «Варшавянка» модернизированная, они уникальны и аналогов им на сегодняшний день нет. Во-первых, по в НАТО их неофициально называют «черная дыра» – они очень малошумны и их очень тяжело поймать в море с помощью гидроакустических станций.

Второе – эти лодки, в отличие от предшественниц обладают не только торпедным, но и ракетным оружием – знаменитыми ракетами «Калибр». Они в том числе прошли боевое применение в Средиземном море, когда с некоторых подлодок наносились удары по группировкам террористов на территории Сирийской Арабской Республике. Вот, на сегодняшний день, сопоставимой подлодки в мире у наших коллег и партнеров нет», – заявил Горбачев.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией Черноморский флот стал серьезно обновляться. Кроме ряда надводных кораблей, в регион поступили также шесть дизель-электрических субмарин, вооруженных крылатыми ракетами «Калибр».