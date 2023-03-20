Все подорожало во «славу Украине», или Манкурты Матери городов русских

Если бы проводился всемирный конкурс по креативному патриотическому околпачиванию и милитаристской промывке мозгов, то Украина, вне всякого сомнения, заняла бы в нем пальму первенства.

России в этом смысле до нее еще ох как далеко. Как сообщают, например, киевляне, «патри-реклама» в Главхуторе откуда только ни звучит. Разве что, пардон, из сливных бачков в ватер-клозетах, но весьма вероятно, что вскорости изобретательные геббельс-адепты додумаются и до этого.

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Креативов в этом смысле в Незалежной хоть пруд пруди.

Вот сколько, к примеру, может стоить поваренная соль? Ну 20, ну, максимум, 30 гривен за кило, если говорить об украинских гендэлыках. Правда, был такой период, когда она подскочила более чем до 150, но то ж было начало войны. Со всеми вытекающими: внезапным прекращением поставок, паникой, позволившей власти и аффилированным с нею торгашам набивать мошны так, что швы лопались…

Но теперь-то недостатка в белом песке как будто нет. И из Польши навезли, и из других сочувствующих клоуну «великих держав». Однако же…

Один из главных рекламных трендов последних недель тут именно соль. Причем очень дорогая. Но не польская, мелкая-премелкая, а крупнозернистая, которая стоит ни много ни мало, а пятьсот и более гривен за 200 граммов! Называется она «Міць». То есть «Мощь» – во как!

Резонный вопрос: откуда такие расценки? Ее что, из камней-самоцветов истолкли? Нет, все гораздо проще. Оказывается, она, как сообщают там и сям натыканные пафосные борды, привезена якобы из бахмутского Соледара, столь «самоотверженно защищаемого» вояками ВСУ! Коих в Донбассе любовно называют «всуками».

Эта самая «Міць», где на пачке намалеван трызуб, уже больше месяца находится в топе продаж самого популярного интернет-мегамаркета «Розетка». И народ никак не угоманивается! Не жалеет по полтыщи выкидывать на эдакий развод, при нынешнем-то массовом обнищании.

И дело тут не в том, что покупатели страдают гортанобесием по отношению к крупнозернистой «соледарке», а в рекламе. В мастерски организованном промоушене с целью опустошения «гаманцив» (кошельков) у патриотически настроенных громадян. Которому позавидовал бы великий комбинатор Остап Бендер. А, возможно, и сам Геббельс.

Вот какую аннотацию дает «Розетка» к данному продукту:

«Перед вами специальная партия знаменитой Артемсоли, добытой в украинском Соледаре. Летом 2022 года пачка «Артемсоль», которую знают и любят миллионы украинцев, исчезла с полок магазинов. Все потому, что из-за российских обстрелов в апреле добыча соли прекратилась. Остатки этой соли мы расфасовали в пачки по 200 граммов. Чтобы как можно больше людей могли оставить ее в память об этом определяющем мгновении в нашей истории. Нашу соль. НАШУ МЕТЬ. Стоимость одной пачки- 500 грн. 465 гривен с каждой пачки будет направлено на закупку флотилии дронов-камикадзе через государственную фандрейзинговую платформу UNITED24. Стоимость соли – 35 грн.»

Как видим, для пущего пафоса продавцы еще и увязали «міць» с «митью» («мгновение») и «метой («цель»). То бишь титульная нация, по их задумке, должна прижимать к грудям пачечки этой соли и думать в это чудное мгновенье, что Соледар всегда будет украинским. Хотя вообще-то он всегда был донбасским, то есть русским. А украинские вояки его уничтожили. Как и Бахмут.

И вот теперь спекулируют на соли, добытой донбасскими работягами, столь ненавидимыми ними. Если, конечно, эта та соль. Ибо не исключен вариант, что произведена она, как контрабанда в «12 стульях», по выражению все того же Остапа Ибрагимовича, в Одессе, на Малой Арнаутской улице. Поскольку расфасована там же…

Впрочем, как бы то ни было, слащавая реклама желаемого эффекта достигает. И не только в приведенном примере, но и во многих других случаях.

На эту тему мы решили поговорить с адекватными киевлянами. На связи – известная нам русская пара, бывшие преподаватели Иннокентий и Эльвира.

Иннокентий: Да, этой пропаганде позавидовал бы сам доктор Геббельс. Вот России бы такую… Не в смысле лжи, а в смысле пропагандируемого подлинного патриотизма. Как это было во время Великой Отечественной войны. Ведь ситуация полностью совпадающая, несмотря на разницу во времени.

Россия борется с фашизмом, жестоким, подлым, изощренным и невероятно лживым. Так почему же не поднять на должный уровень пропаганду этой борьбы, сделать ее тотальной? Вспомните лозунг: «Всё для фронта, все для победы!» Именно ВСЁ – и, конечно, агитация!..

Мы тут, конечно, в полной мере не знаем, что для этого предпринимается в РФ. Но того, что видим на каналах и в СМИ, по-нашему, явно недостаточно. А вот украинские манипуляции настырно прут в Неньке изо всех щелей. Может, есть чему поучиться – еще раз повторю, не в плане циничной брехни, а организации процесса – даже у геббельсовских потомков?..

Эльвира: Вот пример. Я звоню по телефону подруге – у нее занято. Мне говорят: «Ваш абонент разговаривает во славу Украины!» Я, когда дозваниваюсь, начинаю ее в шутку отчитывать: ты зачем, мол, во славу этой Руины болтаешь? Обе смеемся. Хотя, конечно, все это было бы смешно, кабы не было так грустно…

Иннокентий (засмеявшись):

Ты все-таки поосторожнее с такими хохмами по телефону… А вообще супруга права: точно, изо всех дыр и щелей. Еще пример: когда вы расплачиваетесь в терминалах самообслуживания в супермаркетах, эти бандуры вам вместе с «Дякую» варнякают «Слава Украине!» По радио там тоже постоянно крутят СУГСы, под незатейливые гопацкие мелодии. Вот сейчас агитируют через каждые несколько минут поступать в новый «Азов», в котором костяк составляют отпущенные Россией подонки…. А еще приходят аналогичные смс-ки от операторов, баннеры всевозможные на смартфон – все зациклено на военной пропаганде. Даже развраты – и те. То и дело кидают рекламы сайтов знакомств и тому подобных борделей, где предлагают услуги ради «перемоги»! Хотя я никогда в жизни по ним не лазил. Просто плюнуть хочется… Короче, уровень «патриотического» дурмана зашкаливает.

ПолитНавигнатор: И это действует на публику?

Эльвира: Еще как! И в магазинах, и на улицах теперь русские слова слышишь очень редко. Все реже и реже. Многие русскоязычные сами насилуют себя, бормоча что-то невнятное на мове. Вот, к примеру, иду я по улице, вижу, как молодая мамаша малышку лет трех наставляет на мове, да еще с галичанским акцентом. А потом мамаше звонят, и по телефону она отвечает на чистейшем русском.

Представляете, как людей воспитывают иванами, не помнящими родства?! Но самое ужасное – это насаждение при помощи пропаганды невероятной злобы и ненависти в народе. Во многих местах в Киеве висят бигборды, где изображен жуткий укровояк, под которым написано: «Перетвори твою лють на перемогу!» («Преврати твою ненависть в победу!») Ненависть ко всему православному, русскому, донбасскому, нормальному человеческому… И люди ее впитывают.

А тем временем, под эту дудку, правящая верхушка жирует. А цены растут, люди бедствуют, просто страна бедняков и нищих… Их столько на улицах… Под сугсовскими плакатами.

Иннокентий: Знаете, еще после Майдана-2014 появился такой анекдот. Звонит мужик по телефону:

– Алло, цэ ЖЭК? Ему отвечают: – Слава Украине! ЖЭК слухает. – Героям слава! А почему у меня в хате так холодно? – Слава Украине! А потому шо зима, и батареи не работают. – Героям слава! А когда ж станет тепло? – Слава Украине! Летом.

Возвращаясь к соли, отметим, что «государственная фандрейзинговая платформа UNITED24», упомянутая на этикетке, представляет собой якобы благотворительную программу с целью сбора средств на защиту Украины, курируемую лично Зеленским. Не так давно он заявил, что насбирал на нее уже 300 миллионов долларов из разных стран. В том числе, и по городам и весям Незалежной. Народ вкладывается, нередко отрывая от себя последнее, ради того, чтобы кодла с Банковой могла набивать свои сусеки, как то было с поставками вооружений и так далее.

У слова «міць» есть еще одно значение: «дурь». Видимо, его и подразумевали геббельсовские подражатели, когда задумывали свою пиар-кампанию. (По сути, это кодовое слово для всех подобных лохотронов во главе с «платформой»).

Но несмотря на неработающие батареи, запредельное обнищание и даже бессмысленную гибель тысяч необстрелянных новобранцев, многие украинцы продолжают поддерживать псевдоартемовскую «міць» в топе продаж. А также манкурствовать, распалять в себе «лють», наглядевшись на людоедские плакаты…