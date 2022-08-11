«Все получат срок» – Верещук пугает тюрьмой жителей освобождённых территорий Новороссии

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Новости Украины

Всем находящимся на освобождённых от ВСУ территориях Киев настоятельно рекомендует эвакуироваться на подконтрольную часть, чтобы «собственным существованием не наматывать себе срок» на Украине.

Об этом в ходе брифинга заявила министр по делам «оккупированных территорий» Ирина Верещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если это будет добровольное производство хозяйственной деятельности с взаимодействием со страной- агрессором, то их будет ждать лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией. То есть, это очень серьезная санкция и очень серьезное наказание. Очень прошу всех задуматься, нужно ли это делать или нет. В очередной раз прошу эвакуироваться, чтобы не позволить оккупанту использовать наших людей, а потом, чтобы люди не отвечали перед судом и перед государством», – запугивала население Верещук.

Более того, по её словам, людям, которые в своё время давали присягу Украине, грозит до 15 лет только за получение российского паспорта.

«Если ты человек, который давал присягу органу местного самоуправления, клал руку на нашу «гражданскую Библию» – Конституцию Украины, принимал присягу государственного служащего, принимал присягу нацполиции, нацгвардии, других органов, то есть уполномоченный на исполнение функций государства, ты не имеешь никакого права получать паспорт государства страны-агрессора. Под любым углом зрения, под любым углом. Если лицо давало присягу Украине, оно не имеет права и, если такое будет происходить, мы предлагаем лишение свободы, да это тяжелая санкция, от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Мы должны остановить этот парад, который устраивает Россия, устраивая такую принудительную паспортизацию именно для людей, которые должны брать ответственность на себя за свои действия и за действия на территории, потому что мы представляем государство. Тут – Украина, и государство будет себя защищать в данном случае», – пугала жителей Новороссии нацистка.

Напомним, 2 августа началась объявленная Киевом обязательная эвакуация из подконтрольной части бывшей Донецкой области.