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Украина и живущая там еврейская община не имеет никакого морального права обвинять Израиль в отказе от помощи Киеву в борьбе с иранскими «Шахидами».

Об этом в эфире «Радио НФ» заявил израильский журналист Сергей Ауслендер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я полагаю, что украинским евреям, если они граждане Украины, следует предъявлять претензии, в первую очередь, своему правительству, а не правительству Израиля. Потому что это ваше правительство не подготовилось к войне, не подготовилось к борьбе с беспилотниками, не подготовилось к эвакуации, к тому, к сему, к пятому, к десятому. Мы все прекрасно помним про «майские шашлыки». И Израиль к этому уж точно не имеет отношение. Это ваше правительство игнорировало многочисленные сигналы, в том числе от Запада, о том, что готовится вторжение. Это первое», – заявил Ауслендер.

Он подчеркнул, что помогать Украине оружием для Израиля означает ударить по собственной национальной безопасности.

«Второе, Израиль находится в особой ситуации. Это не страна НАТО, это не Швеция, не Бельгия, не Швейцария, которая может помогать Украине, находясь под зонтиком Североатлантического альянса, не имея вокруг себя ни одной враждебной страны, находясь в дружественном окружении. Если Латвия вам помогает, у нее слева и справа дружественный сосед, и она член НАТО, ей нечего бояться, ее в случае чего защищает пятый параграф. А нас не защищает никто вообще, корме нас самих, кроме нашей армии. Поэтому здесь эти обвинения воспринимают болезненно», – добавил израильский журналист, очевидно, подразумевая возможность России влиять на недружественное Израилю арабское окружение.