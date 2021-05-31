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31.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина, Энергетика
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«Все пропало! «Северный поток-2» будет достроен» – Порошенко

Новости УкраиныОкончание строительства газопровода «Северный поток-2» будет означать, что Украина окажется в энергетическом стойле Москвы....

Окончание строительства газопровода «Северный поток-2» будет означать, что Украина окажется в энергетическом стойле Москвы.

Об этом в ходе согласительного совета заявил экс-президент Украины, глава «Европейской солидарности» Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вещи надо называть своими именами – это не нас не пригласили на саммит НАТО, а это пан Зеленский не смог добиться присутствия на НАТО и обеспечить международную коалицию с поддержкой Украины и защиту страны с помощью формирования этой коалиции, которую мы создали в 2014 году. Это не кто-то не дал возможности продолжить санкции против «Северного потока-2», а это пан Зеленский.

Фактически на сегодняшний день мы должны признать, что «Северный поток-2» будет достроен из-за вашего преступного бездействия. И Украина превратится из мощной транзитной страны в Беларусь-2. На что вы нас обрекаете? Оказаться в энергетическом стойле Москвы. Это приглашение России – не быть союзником в Брюсселе, дрейф в сторону России», – возмущался Порошенко.

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