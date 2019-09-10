«Все пропало». Украина проиграла битву за газ

10.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев при попустительстве нового правительства занялся махинациями.

Об этом в эфире телеканала «Espreso.TV» заявил экс-министр ЖКХ Украины в правительстве Юлии Тимошенко Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Когда пан Коболев возглавил «Нафтогаз», они разработали помпезную программу «20-20-20», то есть в 2020 году добывать 20 миллиардов кубов газа и на 20% сократить потребление. Они её презентовали. Все специалисты понимают, что это пустышка, но они её очень помпезно презентовали, и именно под лозунгом исполнения этой программы они, с правительством Гройсмана, начали собирать деньги по завышенной, так называемой «рыночной», цене, обосновывая, что эти деньги пойдут на увеличение собственного газа.

Месяц назад меняется стратегия. Причём правительство ничего по этому поводу не сказало. Один из начальников [«Нафтогаза»], новый фаворит собирает журналистов, так называемых экспертов, и объявляет, что они изменили стратегию, что они считают, что не надо увеличивать добычу собственного газа, что они будут нацелены исключительно на финансовый результат, а не на достижения по добыче. А финансовый результат – это, по сути, они объявили, что являются компанией «купи-продай». Купил где-то газ и продал украинцам на неконкурентном рынке.

И, главное, как базовый сценарий они рассматривают, что с первого января транзита будет ноль. То есть «Газпром» перестанет физически транзитировать газ в Европу», – возмутился эксперт.

Также он рассказал, как начальство «Нафтогаза» продолжает воровать миллиарды кубов газа, списывая их на «потери при производстве».

«Надо ли было так обирать украинцев, чтобы в результате у нас постоянно какая-то катастрофическая ситуация – то «прикрути», то нет транзита, то нет газа, то ещё что-то. Три года постоянно от Коболева слышишь: «Всё пропало». Так ради чего вы повышали цену на газ? Добыча провалена.

Я оперирую цифрами: они сегодня, по программе «20-20-20», должны были добывать около 17,5 миллиардов кубов газа. В своём проекте финансового плана они показывают 13,6 миллиарда кубов товарного газа. У меня вопрос – куда делся газ, почему такие большие потери? 15,4 миллиарда они добывают, а потом показывают, что 1,8 у них потери. Я этого не понимаю, любой газовщик скажет, что это банальное воровство и манипуляции с балансом. И почему нет соответствующей реакции правительства и правоохранителей – большой вопрос», – добавил Кучеренко.