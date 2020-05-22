«Все проживающие в ЛДНР – враги, пусть плачут» – главарь ОУН

22.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина не должна пускать на свою территорию людей из ЛНР и ДНР на время карантина, потому что «они этого не заслужили».

Об этом в эфире «Магнолии ТВ» заявил экс-командир карательного батальона «ОУН», неонацист Николай Коханивский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государство Украина им ничем не обязано. Они едва ли не 100% проголосовали за так называемую независимость, выходили на референдум, пели дифирамбы своим лидерам, в частности, Путину. Зачем нам их поддерживать? Пусть там сидят. Тем, кто в ДНР и ЛНР решает свои бытовые проблемы – хочет получать пенсию и там и там. Пусть хоть на время карантина хоть немного поплачут»,– заявил Коханивский.

По его словам, он категорически против, чтобы открывалось любое сообщение с ЛДНР.

«Эти люди этого не заслужили, они проживая там, по факту поддерживают коллаборантские образования, которые воюют с Украиной. Их место там. Пусть их там лечат, пусть они там живут», – добавил националист.