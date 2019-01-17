//exit;
17.01.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Религия, Россия, Украина
Просмотров:

Все пять «укро-татар» поддержали томос

В Крыму высмеяли поддержку членами запрещенного в РФ Меджлиса создания раскольнической церкви на Украине.

Об этом, в частности, в эфире телеканала «Миллет», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил известный на полуострове адвокат Тейфук Гафаров

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам юриста, меджлисовцы так активно поддерживают пляски вокруг томоса потому, что сами надеются узаконить свою религиозную группировку.

«Посмотрим на господина Чубаров и компанию – очень нервничал он по поводу томоса, говорил, что все крымские татары поддержали. Правильно, все пять украинских крымских татар в своих Фейсбуках – Чийгоз, Умеров, все пять украинских крымских татар поддержали идею с томосом. Что дальше? Мы видим, то же самое Чубаров пытался внедрить в крымско-татарской среде, они создали там свой муфтият в Украине. Специально проверял, он, вроде так там и не зарегистрирован», – заявил Гафаров.

Ранее главарь Меджлиса, депутат Верховной рады Рефат Чубаров призвал усилить охрану Константинопольского патриарха Варфоломея после предоставления Украине томоса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть