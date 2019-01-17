Все пять «укро-татар» поддержали томос

17.01.2019, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму высмеяли поддержку членами запрещенного в РФ Меджлиса создания раскольнической церкви на Украине.

Об этом, в частности, в эфире телеканала «Миллет», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил известный на полуострове адвокат Тейфук Гафаров

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам юриста, меджлисовцы так активно поддерживают пляски вокруг томоса потому, что сами надеются узаконить свою религиозную группировку.

«Посмотрим на господина Чубаров и компанию – очень нервничал он по поводу томоса, говорил, что все крымские татары поддержали. Правильно, все пять украинских крымских татар в своих Фейсбуках – Чийгоз, Умеров, все пять украинских крымских татар поддержали идею с томосом. Что дальше? Мы видим, то же самое Чубаров пытался внедрить в крымско-татарской среде, они создали там свой муфтият в Украине. Специально проверял, он, вроде так там и не зарегистрирован», – заявил Гафаров.

Ранее главарь Меджлиса, депутат Верховной рады Рефат Чубаров призвал усилить охрану Константинопольского патриарха Варфоломея после предоставления Украине томоса.